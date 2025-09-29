"กัวฟู่เฉิง” ทุ่มไม่อั้น! ภรรยา “โมก้า ฟาง” เตรียมให้กำเนิดลูกคนที่ 3 เข้าพักศูนย์ดูแลหลังคลอดสุดหรู คาดรางวัลฉลองถึง 100 ล้าน

สื่อฮ่องกงรายงานว่า กัวฟู่เฉิง นักร้อง–นักแสดงชื่อดัง หนึ่งใน “สี่จตุรเทพแห่งวงการเพลงฮ่องกง” วัย 59 ปี เตรียมต้อนรับทายาทคนที่ 3 หลังภรรยานางแบบ โมก้า ฟาง ถูกพบเข้าชมศูนย์ดูแลหลังคลอดระดับไฮเอนด์ SAINT BELLA Maternity and Baby Care Centre ซึ่งขึ้นชื่อด้านบริการส่วนตัวสุดหรู ราคาแพ็กเกจระดับ “Queen” ที่คาดว่ามีมูลค่าราว 2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (กว่า 9 ล้านบาท)
โมก้าซึ่งตั้งครรภ์ได้ราว 7–8 เดือน ปรากฏตัวในชุดสีขาวดูอิ่มเอิบแต่ยังคงรูปร่างเพรียว เธอดูแลสุขภาพด้วยการคุมอาหารและเล่นโยคะต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน “เฮฟเวนลีคิง” อย่างกัวฟู่เฉิงก็ทุ่มเทดูแลเต็มที่ ทั้งซื้อเก้าอี้นวดบรรเทาอาการปวดหลัง ติดตั้งตู้ฆ่าเชื้อในห้องแต่งตัวเพื่อให้เสื้อผ้าสะอาดปลอดเชื้อ รวมถึงอัปเกรดบัตรเครดิตเสริมของภรรยาเป็นแบบ “ไม่จำกัดวงเงิน”
แหล่งข่าววงในระบุว่าคู่รักคนดังอาจได้ลูกชายตามที่ลือกัน และกัวฟู่เฉิงยังเตรียม “รางวัล” มูลค่าราว 100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 460 ล้านบาท) เพื่อต้อนรับลูกน้อยที่จะลืมตาดูโลกในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากเสร็จคอนเสิร์ตที่เฉิงตูช่วงต้นเดือน เขายังวางแผนพักงานยาวหนึ่งเดือนเต็มเพื่ออยู่ดูแลภรรยาและครอบครัว
คู่รักคนดังแต่งงานกันในปี 2017 ปัจจุบันมีบุตรสาวแล้วสองคน ได้แก่ ชานแทลล์ วัย 7 ขวบ และ ชาร์ล็อตต์ วัย 5 ขวบ