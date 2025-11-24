Wolf Alice เตรียมเปิดการแสดงครั้งใหญ่ในไทย 11 ม.ค. 69 ที่ Ambience Space

วงอัลเทอร์เนทีฟร็อคระดับแนวหน้าจากสหราชอาณาจักร Wolf Alice เตรียมเดินทางมาเอเชียในส่วนหนึ่งของเวิลด์ทัวร์ครั้งล่าสุด พร้อมเปิดการแสดงใหญ่ในกรุงเทพฯ วันที่ 11 มกราคม 2026 นำเสนอประสบการณ์สดที่ทั้งใกล้ชิด ดิบ และทรงพลังให้แฟนเพลงชาวไทยได้สัมผัสอย่างเต็มอารมณ์
Wolf Alice นำโดยนักร้อง–มือกีตาร์ Ellie Rowsell ร่วมด้วย Joff Oddie (กีตาร์), Theo Ellis (เบส) และ Joel Amey (กลอง) วงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศิลปินร็อคร่วมสมัยที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุค ด้วยลายเซ็นทางดนตรีที่ผสานพลังดิบและอารมณ์ลึกซึ้งเข้ากับซาวด์สมัยใหม่ได้อย่างโดดเด่น
ผลงานของพวกเขาได้รับรางวัลระดับสากลมากมาย ตั้งแต่ซิงเกิลแจ้งเกิด “Moaning Lisa Smile” ที่เข้าชิงรางวัลแกรมมี่ สาขา Best Rock Performance อัลบั้มชุดที่สอง Visions of a Life ที่คว้ารางวัล Mercury Music Prize และอัลบั้มชุดที่สาม Blue Weekend ที่เปิดตัวอันดับ 1 บนชาร์ต UK Albums และคว้ารางวัล Brit Award สาขา Best British Group ยืนยันสถานะของวงในฐานะศิลปินที่ผลักดันขอบเขตความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
ปีนี้ Wolf Alice กลับมาพร้อมอัลบั้มใหม่ล่าสุด The Clearing ภายใต้สังกัด Sony Music บันทึกเสียงที่ลอนดอนและลอสแอนเจลิส โดยโปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัลแกรมมี่ Greg Kurstin ซึ่งได้รับคำชมว่ามีท่วงทำนองทรงพลัง การเล่าเรื่องเข้มข้น และซาวด์ที่สะท้อนความเติบโตของวงอย่างเด่นชัด อัลบั้มนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Mercury Prize 2025 ทำให้วงกลายเป็นศิลปินที่มีอัลบั้มครบทุกชุดเข้าชิงรางวัลสำคัญนี้
บนเวที Wolf Alice เป็นหนึ่งในวงดนตรีสดที่แข็งแรงที่สุดในแนว Modern Rock ด้วยพลังร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของ Ellie การเรียบเรียงกีตาร์ที่ซับซ้อนของ Joff และจังหวะที่แน่นและหนักแน่นจาก Theo และ Joel พวกเขาเคยขึ้นแสดงบนเวทีระดับโลกมาแล้วมากมาย ตั้งแต่ Glastonbury, Coachella, Radio 1’s Big Weekend รวมถึงทัวร์โซลด์เอาต์ทั่วโลก พร้อมเสียงตอบรับว่าเป็นโชว์ที่ผสานความนิ่งงันแบบลึกซึ้งเข้ากับพลังระเบิดได้อย่างไร้รอยต่อ
การแสดงครั้งนี้ในกรุงเทพฯ จะเป็นโชว์ที่แฟนเพลงชาวไทยตั้งตารอมากที่สุดครั้งหนึ่ง โดยจะนำบทเพลงทั้งยุคแรกและผลงานใหม่จาก The Clearing มาถ่ายทอดบนเวทีอย่างเต็มรูปแบบ
ก่อนการเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการ แฟนๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์พรีเซลและราคาพิเศษได้แล้ววันนี้
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2026
เวลา : 20.00 น.
สถานที่ : Ambience Space
บัตรราคาเริ่มต้น : 2,200 บาท
จำหน่ายบัตรทาง : https://megatix.asia/events/wolf-alice-bangkok-2026
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รอบบัตร
• เปิดขายบัตรพรีเซล: 27 พฤศจิกายน 2025 เวลา 17:00 น.
• เปิดขายบัตรทั่วไป: 1 ธันวาคม 2025 เวลา 17:00 น.
เกี่ยวกับ Wolf Alice
Wolf Alice จากย่าน North London เปิดตัวครั้งแรกในปี 2013 ด้วยอัลบั้ม My Love Is Cool ที่มีซิงเกิลฮิต “Moaning Lisa Smile” ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักทั่วโลก อัลบั้มถัดมา Visions of a Life ได้รับรางวัล Mercury Music Prize ขณะที่ Blue Weekend (2022) เปิดตัวอันดับหนึ่งบนชาร์ตสหราชอาณาจักรและคว้า Brit Award สาขา Best Group
อัลบั้มล่าสุด The Clearing วางจำหน่ายเมื่อ 29 สิงหาคม 2025 โชว์พลังสร้างสรรค์ของวงในระดับสูงสุด ด้วยบทเพลงที่สะท้อนความสุกงอมทางดนตรี ผสานกลิ่นอายคลาสสิกยุค ’70s เข้ากับโทนร่วมสมัยอย่างกลมกลืน รวมถึงโปรดักชันอันประณีตโดย Greg Kurstin กลายเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ได้รับคำชมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของวง
ตลอดเส้นทางอาชีพ Wolf Alice ออกทัวร์มาแล้วทั่วโลก ทั้งในฐานะเฮดไลน์เนอร์และในเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ พร้อมขึ้นแสดงในงานใหญ่ของปี 2025 เช่น Radio 1’s Big Weekend และ Glastonbury