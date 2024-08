สิ้นสุดการรอคอย! สองพี่น้องคอนเฟิร์ม Oasis รีเทิร์น! เตรียมทุบสถิติ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" ที่เวมบลีย์

โดยทั้งคู่ได้โพสต์คลิปสั้น ๆ ที่มีตัวเลขวันที่ "27.08.24" ในสไตล์โลโก้ของ Oasis บน Instagram และ X (Twitter เดิม) ในคืนวันอาทิตย์ รวมถึงบัญชีทางการของ Oasis ด้วย ก่อนจะเปลี่ยนเป็น "8am" ทำให้แฟน ๆ รอลุ้นกันเป็นการใหญ่ และรอคอยการประกาศอย่างเป็นทางการกันในวันที่ 27 ส.ค. นี้อย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งสื่อหลายสำนักยืนยันว่า Oasis มีแผนจะกลับมาออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันอีกครั้งขณะที่ เลียม กัลลาเกอร์ ตอบข่าวลือใน X ว่า "ผมไม่เคยชอบคำว่า 'อดีต' เลย" พร้อมกับแชร์บทความข่าวหลายชิ้นที่รายงานเรื่องการรวมตัวกันใหม่นี้อีกทั้งในคอนเสิร์ตที่ Reading Festival เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เลียม ได้เลือกเพลง "Half The World Away" มาร้องให้ และบอกว่าเป็นการร้องกับพี่ชายของเขา และยังร้องเพลง"Cigarettes & Alcohol" ของ Oasis เพื่อมอบให้กับคนที่ไม่ชอบวงของเขานอกจากนั้นท้ายคอนเสิร์ตที่ Reading Festival ยังมีการฉายคลิปเดียวกัน ที่บอกใบ้ถึงการประกาศข่าวใหญ่ในวันอังคารที่จะถึงนี้ บนหน้าจอหลักบนเวทีด้วยขณะที่สื่อรายงานว่า วง Oasis มีแผนจะจัดการแสดง 10 คืนที่สนาม Wembley และอีก 10 คืนที่ Heaton Park ในแมนเชสเตอร์ ซึ่งทั้งสองสถานที่นี้เคยเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตสุดท้ายของวงในทัวร์ "Dig Out Your Soul" ก่อนที่จะแยกทางกันในปี 2009ถ้าข่าวนี้ได้รับการยืนยัน คอนเสิร์ตดังกล่าวจะทำลายสถิติที่เทย์เลอร์ สวิฟต์ ทำไว้ในปีนี้ ที่เธอแสดงคอนเสิร์ตถึง 8 คืนที่ Wembleyนอกจากนี้ ยังมีข่าวลือว่าวงอาจจะเป็นเฮดไลน์ในงานเทศกาล Glastonbury ปีหน้า ซึ่งการแสดงครั้งสุดท้ายในปี 2004 ของพวกเขาที่นั่น ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่แย่ที่สุดในอาชีพของวงแต่แม้จะผ่านไป 15 ปี การแยกทางของ Oasis ไม่ได้ทำให้ความนิยมของวงลดลงเลย แฟนเพลงรุ่นใหม่ยังคงสนุกกับเพลงของพวกเขาไม่แพ้เด็กยุค Britpop ที่เติบโตมาพร้อมกับวงโดยโดยปีนี้ เลียม กัลลาเกอร์ ได้แสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวในทัวร์ครบรอบอัลบั้มแรกของวง “Definitely Maybe” ที่ตั๋วขายหมดทุกรอบ และสุดสัปดาห์นี้เขาก็เป็นเฮดไลน์ในงาน Reading และ Leeds Festival ซึ่งปีหน้าจะเป็นปีครบรอบ 13 ปีของอัลบั้มที่สองสุดยิ่งใหญ่ “(What’s the Story) Morning Glory?” พอดี