“หนุ่ม กรรชัย” ปลื้ม ! ส่งแบรนด์ “LYO” เจาะตลาดอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ในจีน “นพรัตน์ มาลัยวงค์” นำทีม “88TH” ลัดฟ้า ปิดดีล 2 บิ๊ก “Suwan - Nexora” แดนมังกร
บมจ. 88(ไทยแลนด์) “88TH” เดินเกมรุกต่อจิ๊กซอว์ เจาะตลาดแดนมังกร ล่าสุด “นพรัตน์ มาลัยวงค์” ผู้ก่อตั้งและกรรมการ 88TH บินลัดฟ้า ปิดดีลลงนามเซ็นสัญญา 2 พันธมิตร บิ๊กเนมชื่อดังในจีน อย่าง “Suwan” เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแบรนด์ “LYO” ซึ่งมี “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พิธีกร-ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง จาก รายการ โหนกระแส และ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ เป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ แบบ Exclusive Distributor แต่เพียงผู้เดียว พร้อมลงนามแต่งตั้ง “Nexora” เป็นตัวแทนจำหน่าย แบบ Cross-Border E-Commerce บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้ง Tmall Global, JD Worldwide, Douyin Global, และXiaohongshu Global ชี้ตลาดจีนศักยภาพสูง
นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ “88TH” ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งปัจจุบันมี 3 แบรนด์หลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบรนด์ LYO (ไลโอ) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ Hone (โฮน) 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ ver.88 (เวอร์.88) เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทฯ ได้ลงนามเซ็นสัญญา ความร่วมมือกับพันธมิตร 2 ราย ในประเทศจีน ได้แก่ Shenzhen Suwan New Materials Co., Ltd. (Suwan) โดยแต่งตั้งให้เป็น “ตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor)” ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ “LYO” ในประเทศจีน โดย Suwan จะรับผิดชอบในการขาย และทำตลาดผ่านช่องทางขายในประเทศจีน ทั้งรูปแบบการขาย Offline อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก เป็นต้น และ รูปแบบ Online
นอกจากนี้ “88TH” ได้มีการลงนามเซ็นสัญญา กับ Hong Kong Nexora International Limited (Nexora) เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Cross-Border E-Commerce ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จีน ได้แก่ Tmall Global, JD Worldwide, Douyin Global และ Xiaohongshu Global รวมทั้ง Platform อื่นๆ
“88TH” ร่วมเซ็นสัญญากับ 2 พันธมิตรทั้ง Suwan โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในจีน และ Nexora เป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Cross-Border ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จีน เพราะเล็งเห็นว่าทั้ง 2 บริษัท มีความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการจำหน่าย “JD แพลตฟอร์ม" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ของประเทศจีน โดยเน้นการขายสินค้าคุณภาพสูงและมีระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง และการจัดส่งอย่างรวดเร็ว”
ด้าน “หนุ่ม กรรชัย” เผยว่า “วันนี้ ไลโอ สามารถบุกตลาดจีนได้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง และเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เราจะทำตลาดต่างประเทศ เป็นความภาคภูมิใจของผลิตภัณฑ์ไทย ที่ออกสู่ตลาดโลก และแน่นอนว่าเราไม่หยุดนิ่งเพียงเท่านี้ ในปีหน้าก็จะมีอะไรใหม่ๆ ออกมาให้ตื่นเต้นกันตลอดทั้งปี ยังไงก็ขอฝาก ไลโอ ไว้ด้วยนะครับ”
การที่ “88TH” ขยายฐานไปสู่ตลาดในประเทศจีน เนื่องจากจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ที่สำคัญ คนจีนให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของเส้นผม และชื่นชอบในแบรนด์และสมุนไพรของประเทศไทย ดังนั้น “LYO” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ (ออร์แกนิค) จึงตอบโจทย์ความต้องการของตลาดจีน พร้อมทั้งยังตอกย้ำทิ้งท้ายว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ สู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว