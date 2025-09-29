สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล จัดใหญ่! "Thailand E-Commerce Selection Expo 2025" มหกรรมคัดเลือกสินค้าอีคอมเมิร์ซสุดยิ่งใหญ่ เชื่อมไทย-จีน สู่แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์
กรุงเทพฯ – สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการจัดงาน "Thailand E-Commerce Selection Expo 2025" มหกรรมคัดเลือกสินค้าอีคอมเมิร์ซ เพื่อสร้างโอกาสและเครือข่ายธุรกิจครั้งสำคัญ โดยงานจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2568 ณ พื้นที่จัดงาน TOYOTA FARM EXPO 2025 ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 กันยายน 2568 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีเปิด
คุณชไมพร เจือเจริญ นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ "สร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ" โดยทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญในการ เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย ให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพสูงออกสู่สายตาผู้ซื้อ และที่สำคัญคือการ นำสินค้าขึ้นสู่แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ชั้นนำระดับประเทศและระดับสากล
ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างมาก ทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีบูธเข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการกว่า 140 บูธ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจได้คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ
นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังอัดแน่นด้วยการ สัมมนาให้ความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซ แก่ผู้ประกอบการไทย โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐมาร่วมบรรยาย ตลอดจน Speaker ตัวจริงในวงการอีคอมเมิร์ซที่มาถ่ายทอดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ ตลาดอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน และการนำ เทคโนโลยี AI มาต่อยอดในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเข้าฟังการบรรยายทั้ง 2 เวทีอย่างหนาแน่นตลอดการจัดงาน
การจัดงาน Thailand E-Commerce Selection Expo 2025 ถือเป็นก้าวสำคัญของสมาคมฯ ในการผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่โลกดิจิทัล และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นสะพานเชื่อมโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน