xs
xsm
sm
md
lg

“นก จริยา” โพสต์ซึ้งถึง “จิ๋ม มยุรฉัตร” หลังศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ ขอสื่อลงภาพพี่สาวสวยๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งให้ “จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช” เป็นคนไร้ความสามารถ อยู่ในความอนุบาลของ “เจ็ท ณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช” ลูกชายซึ่งเป็นผู้ร้อง เนื่องจากอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ และการอักเสบของสมองจนถึงมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน มาเป็นเวลากว่า 2 ปี มีอาการข้างเคียง เช่น จำอะไรไม่ได้ จำบุตรตัวเองไม่ได้ จำคนรอบข้างไม่ได้ ไม่สามารถประกอบกิจการงาน และช่วยเหลือตนเองได้

ข่าวดังกล่าว ทำแฟนๆ ที่เคยติดตามผลงานและชีวิตจิ๋ม มยุรฉัตร ถึงกับตกใจอยู่ไม่น้อย รวมทั้ง “นก จริยา แอนโฟเน่” ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความซึ้งถึงพี่สาวที่เป็นต้นแบบในการดูแลตัวเองและทำงาน
 
“พี่เป็นสุภาพสตรีที่สวย งดงามภูมิฐานเสมอ ทั้งตัวตน และการวางตัว พี่เป็นบุคคลต้นแบบทุกสิ่งในการดูแลตัวเอง การทำงาน ความคิด ความแกร่งของใจ วันเวลาที่ผ่านไป พร้อมวัยและสุขภาพ วันนี้พี่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิม แต่ยังคงสวยงามตามวัย และได้รับการดูแลประคับประคองอย่างอบอุ่น จากลูกๆ พี่จ๋า พี่เจ็ท และครอบครัว ขอให้พี่สุขใจเสมอ และแข็งแรงในทุกๆ วันนะคะ ( ปล และแค่อยากจะบอกว่า สื่อที่ลงข่าวช่วยลงรูปพี่จิ๋มสวยๆนะคะ เพราะพี่สาวคนนี้รักสวยรักงามที่สุดค่ะ) รักที่สุดค่ะพี่จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช (แม่) รักพี่จ๋า พี่เจ็ทค่ะ @yossiebistro @jettmaker”

งานนี้คนในวงการต่างเข้ามาเมนต์ขอให้แม่จิ๋มมีสุขภาพแข็งแรงไวๆ รวมทั้งเจ็ท ณัฐพงศ์ ก็ได้เข้ามาส่งหัวใจให้ด้วย












“นก จริยา” โพสต์ซึ้งถึง “จิ๋ม มยุรฉัตร” หลังศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ ขอสื่อลงภาพพี่สาวสวยๆ
“นก จริยา” โพสต์ซึ้งถึง “จิ๋ม มยุรฉัตร” หลังศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ ขอสื่อลงภาพพี่สาวสวยๆ
“นก จริยา” โพสต์ซึ้งถึง “จิ๋ม มยุรฉัตร” หลังศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ ขอสื่อลงภาพพี่สาวสวยๆ
“นก จริยา” โพสต์ซึ้งถึง “จิ๋ม มยุรฉัตร” หลังศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ ขอสื่อลงภาพพี่สาวสวยๆ
“นก จริยา” โพสต์ซึ้งถึง “จิ๋ม มยุรฉัตร” หลังศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ ขอสื่อลงภาพพี่สาวสวยๆ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น