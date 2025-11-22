“นก จริยา” โพสต์ซึ้งถึง “จิ๋ม มยุรฉัตร” หลังศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ ขอสื่อลงภาพพี่สาวสวยๆ

หลังจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งให้ “จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช” เป็นคนไร้ความสามารถ อยู่ในความอนุบาลของ “เจ็ท ณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช” ลูกชายซึ่งเป็นผู้ร้อง เนื่องจากอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ และการอักเสบของสมองจนถึงมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน มาเป็นเวลากว่า 2 ปี มีอาการข้างเคียง เช่น จำอะไรไม่ได้ จำบุตรตัวเองไม่ได้ จำคนรอบข้างไม่ได้ ไม่สามารถประกอบกิจการงาน และช่วยเหลือตนเองได้
ข่าวดังกล่าว ทำแฟนๆ ที่เคยติดตามผลงานและชีวิตจิ๋ม มยุรฉัตร ถึงกับตกใจอยู่ไม่น้อย รวมทั้ง “นก จริยา แอนโฟเน่” ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความซึ้งถึงพี่สาวที่เป็นต้นแบบในการดูแลตัวเองและทำงาน
“พี่เป็นสุภาพสตรีที่สวย งดงามภูมิฐานเสมอ ทั้งตัวตน และการวางตัว พี่เป็นบุคคลต้นแบบทุกสิ่งในการดูแลตัวเอง การทำงาน ความคิด ความแกร่งของใจ วันเวลาที่ผ่านไป พร้อมวัยและสุขภาพ วันนี้พี่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิม แต่ยังคงสวยงามตามวัย และได้รับการดูแลประคับประคองอย่างอบอุ่น จากลูกๆ พี่จ๋า พี่เจ็ท และครอบครัว ขอให้พี่สุขใจเสมอ และแข็งแรงในทุกๆ วันนะคะ ( ปล และแค่อยากจะบอกว่า สื่อที่ลงข่าวช่วยลงรูปพี่จิ๋มสวยๆนะคะ เพราะพี่สาวคนนี้รักสวยรักงามที่สุดค่ะ) รักที่สุดค่ะพี่จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช (แม่) รักพี่จ๋า พี่เจ็ทค่ะ @yossiebistro @jettmaker”
งานนี้คนในวงการต่างเข้ามาเมนต์ขอให้แม่จิ๋มมีสุขภาพแข็งแรงไวๆ รวมทั้งเจ็ท ณัฐพงศ์ ก็ได้เข้ามาส่งหัวใจให้ด้วย