ศาลสั่ง “จิ๋ม มยุรฉัตร” ผู้จัดชื่อดัง เป็นคนไร้ความสามารถ!

ทำแฟนๆ พากันตกใจอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งให้ “นางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช” หรือ “แม่จิ๋ม” ผู้จัดชื่อดัง เป็นคนไร้ความสามารถ อยู่ในความอนุบาลของ “นายณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช” หรือ “เจ็ท” ลูกชายซึ่งเป็นผู้ร้อง
โดยศาลได้ไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้อง เห็นว่า นางมยุรฉัตร ป่วยป็นโรคอัลไซเมอร์ และการอักเสบของสมองจนถึงมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน มาเป็นเวลากว่า 2 ปี มีอาการข้างเคียง เช่น จำอะไรไม่ได้ จำบุตรตัวเองไม่ได้ จำคนรอบข้างไม่ได้ ไม่สามารถประกอบกิจการงาน และช่วยเหลือตนเองได้ อาการเข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอด เห็นควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
จึงมีคำสั่งให้นางมยุรฉัตร เป็นคนไร้ความสามารถ อยู่ในความอนุบาลของ นายณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช ผู้ร้อง และเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไร้ความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้อนุบาล จึงให้ตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กำกับดูแลให้คำปรึกษาผู้อนุบาล ในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถ ลงประกาศวันที่ 20 ต.ค. 68
อย่างไรก็ตาม “มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช” เป็นนักแสดงหญิงและผู้จัดละครที่มีความสามารถ เคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซ่บโชว์ ในปี 62 ถึงชีวิตที่เสียศูนย์ไปหนึ่งปี จำเรื่องราวไม่ได้หลังสูญเสียสามีอันเป็นที่รัก