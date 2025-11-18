ไอคอนสยามจุดประกายความสุขปลายปี ด้วยมหัศจรรย์แสงสีสุดตระการตา “ICONSIAM Bangkok Illumination 2025: The Thaiconic Lighting Symphony” แลนด์มาร์กต้นคริสต์มาสริมเจ้าพระยา

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชวนสัมผัสประสบการณ์แห่งความมหัศจรรย์ในงาน “ICONSIAM Bangkok Illumination 2025” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Thaiconic Lighting Symphony” การแสดงแสง สี เสียงสุดยิ่งใหญ่ที่ร้อยเรียงเรื่องราวแห่งความงดงามของดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดผ่านท่วงทำนองอันวิจิตรงดงามและจังหวะแห่งความสุขของเทศกาลปลายปี พร้อมกับต้นคริสต์มาสสูงกว่า 20 เมตร ที่สะท้อนงานคราฟต์และภูมิปัญญาไทยในลวดลายอันสวยงาม ส่องแสงเรืองรองเด่นตระหง่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา
หนึ่งในไฮไลต์ของปีนี้คือบทเพลงพิเศษที่ประพันธ์โดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ นักประพันธ์เพลงคลาสสิกระดับนานาชาติ และคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล The Charles Ives Award จาก The American Academy of Arts and Letters ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมิติร่วมสมัยอย่างสง่างาม ผสมผสานเข้ากับการออกแบบแสงสีสุดตระการตาที่สื่อถึงพลังแห่งศิลปะและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ต่อเนื่องด้วยการแสดง “ICONIC Multimedia Water Feature” ระบำสายน้ำประกอบแสง สี เสียง ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดความอ่อนช้อยแห่งสายน้ำและท่วงทำนองแห่งความจงรักภักดี เพื่อส่งต่อความสุข ความอบอุ่น และความสว่างไสวในฤดูกาลแห่งความสุข
นอกจากนี้ยังมี INFINITY FOREST by SOFTlab บนชั้น 7 ของ นภาลัย เทอร์เรซ ไอคอนสยาม อีกหนึ่งมุมสุดพิเศษที่ให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกริมโค้งน้ำเจ้าพระยา พร้อมวิวท้องฟ้า 180 องศาของกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับประติมากรรมกลุ่มแท่งไฟเรืองแสงระดับโลก “Infinity Forest” โดย SOFTlab ศิลปินชาวนิวยอร์กผู้สร้างผลงานโดดเด่นทั่วโลก ผลงานนี้ออกแบบให้ผู้เข้าชมสามารถมองผ่านกระจกและเห็นพื้นที่โดยรอบทั้งหมด ตั้งแต่ท้องฟ้า สายน้ำ ไปจนถึงตัวเอง ผสมผสานออกมาเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบและกลมกลืนที่สุด เมื่อเดินเข้าไปในกลุ่มประติมากรรม ผู้ชมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ พร้อมรับชมการสะท้อนตัวเองในมุมที่แตกต่างกันอย่างน่าตื่นตา และสามารถถ่ายภาพได้สนุกในมุมสะท้อน เหมือนภาพซ้อนภาพที่ต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ICONSIAM Bangkok Illumination เป็นหนึ่งในเทศกาลประจำปีของไอคอนสยามที่ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยสร้างความประทับใจด้วยต้นคริสต์มาสที่สวยงาม และการแสดงแสงสีริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตระการตา จนกลายเป็นหมุดหมายแห่งการเฉลิมฉลองที่ทุกคนตั้งตารอ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลประดับไฟต้นคริสต์มาส ที่สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยได้ที่ ไอคอนสยาม จุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับทุกประสบการณ์แห่งความสุขริมแม่น้ำเจ้าพระยา กับงาน “ICONSIAM Bangkok Illumination 2025” ที่จะเปล่งประกายอย่างตระการตา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม โดยสามารถเข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย