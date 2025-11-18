DGA จัดงาน “DG Awards 2025” เปิด 26 รางวัลหน่วยงานต้นแบบรัฐบาลดิจิทัล รมต. ภราดร หนุนไทยบริหารประเทศด้วยข้อมูล เตรียมพร้อมเป็นสมาชิก OECD

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2568 (Digital Government Awards 2025) เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐต้นแบบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก “ภราดร ปริศนานันทกุล” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยได้แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างระบบราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับและรายงานผลสำรวจและความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ณ ทำเนียบรัฐบาล
“ภราดร ปริศนานันทกุล” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เวที DG Awards 2025 ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความมุ่งมั่นร่วมกันของภาครัฐไทย ที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และตอบโจทย์ประชาชน พร้อมแสดงความยินดีและยกย่องทุกหน่วยงานที่จะก้าวเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Makers) สู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการรัฐง่ายขึ้น ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดเวลารอคอย ไปจนถึงการทำงานภายในที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า
รมต. ภราดร กล่าวย้ำว่า ความสำเร็จของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล คือความสำเร็จของประเทศที่ช่วยผลักดันให้ไทยเข้าใกล้เป้าหมาย "Smart Country" ซึ่งเป็นประเทศที่บริหารด้วยข้อมูล ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจ และส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน และนับเป็นการวางรากฐาน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล และเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ซึ่งต้องอาศัยระบบราชการที่ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลระหว่างประเทศด้วย
ด้าน “ไอรดา เหลืองวิไล” รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานว่า ปัจจุบันประเทศชั้นนำอย่างสิงคโปร์ เอสโตเนีย และเกาหลีใต้ ได้ก้าวข้ามบริการแบบออนไลน์ไปสู่บริการอัจฉริยะเชิงรุก (Proactive Smart Services) ที่รัฐให้บริการก่อนประชาชนร้องขอ โดยใช้ AI และธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นกลไกสำคัญ การยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ โดยรางวัล DG Awards 2025 นี้ได้พิจารณาจาก "ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2568" ซึ่งในปีนี้มีภาพรวมการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากการสำรวจ 378 หน่วยงาน มีผู้ตอบแบบสำรวจ 371 หน่วยงาน คิดเป็น 98.15% โดยมีระดับกรม ตอบแบบสำรวจ 295 หน่วยงาน จาก 302 หน่วยงาน คิดเป็น 97.68% และ ระดับจังหวัด ตอบแบบสำรวจครบถ้วน 100% ทั้ง 76 จังหวัด (ไม่รวม กทม.) สะท้อนถึงความตระหนักร่วมกันในการขับเคลื่อนดิจิทัลสู่ภูมิภาคอย่างแท้จริง
ไอรดา กล่าวเน้นย้ำว่า รางวัลรัฐบาลดิจิทัล "มิได้สะท้อนเพียงความสำเร็จของเทคโนโลยี แต่คือเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของคนภาครัฐ ที่ออกแบบบริการเพื่อประชาชน ด้วยหัวใจแห่งนวัตกรรม" ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ได้สะท้อนจุดแข็งและจุดที่ต้องเร่งรัดอย่างชัดเจน กล่าวคือ ระดับกรม มีความโดดเด่นด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ 83.73% อยู่ในระดับสูง-สูงสุด แต่มีจุดที่ต้องเร่งรัดคือ ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล 36.61% อยู่ในระดับริเริ่ม-ขั้นต้น ขณะที่ ระดับจังหวัด ก็มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้เช่นกัน ซึ่งมีหน่วยงานที่มีความพร้อมในระดับสูง-สูงสุด 84.21%
แต่มีจุดที่ต้องเร่งรัดคือ ด้านกระบวนการพัฒนาด้วยข้อมูล 36.85% อยู่ในระดับริเริ่ม-ขั้นต้น ซึ่ง DGA ในฐานะหน่วยงานกลาง จะยังคงผลักดันการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้บริการดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มกลาง การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล และการเร่งยกระดับทักษะดิจิทัลให้เจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการมอบรางวัล DG Awards 2025 ในครั้งนี้ มีการพิจารณามอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 26 รางวัล ครอบคลุมทั้งระดับกรมหรือเทียบเท่าและหน่วยงานระดับจังหวัด โดยแบ่งเป็นโล่รางวัลจำนวน 16 รางวัล และประกาศเกียรติคุณจำนวน 10 รางวัล ดังนี้
รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น
- นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม (กลุ่มหน่วยงานที่ให้บริการเป็นหลัก)
- สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- กรมสรรพากร
- สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม (กลุ่มหน่วยงานที่จัดทำนโยบาย ประสานงาน กำกับดูแลและอื่นๆ เป็นหลัก)
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดพังงา
- จังหวัดยโสธร
- จังหวัดลพบุรี
- จังหวัดหนองคาย
รางวัลด้านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลดิจิทัล (ประกาศเกียรติคุณ)
- กรมการขนส่งทางราง
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- การไฟฟ้านครหลวง
รางวัลพัฒนาการดีเด่น (ประกาศเกียรติคุณ)
- กองทัพเรือ
- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์