"รมช.องอาจ" ถกผู้บริหาร รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เดินหน้าพัฒนาการเรียนคณิตฯ–วิทย์ ยกระดับผล PISA เด็กไทย

รมช.ศธ.ถกผู้บริหาร รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เดินหน้าพัฒนาศึกษาด้านคณิตฯ–วิทย์ หนุน ขยายองค์ความรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ยกระดับผล PISA เด็กไทย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำโดยนายจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และคณะ ถึงประเด็นการดำเนินการงานเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ณ ห้องวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ
รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถือว่ามีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ดี พร้อมมีการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นแก่ผู้เรียนผ่านโครงการต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายการทำงาน ซึ่งหลังจากได้รับมอบให้กำกับดูแล มส. ก็ได้รับข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากหลายภาคส่วน ทั้งในเรื่องของผลการประเมิน PISA ของเด็กไทย ความล้าหลังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
“ขอความร่วมมือช่วยสนับสนุนเรื่องการเผยแพร่และส่งต่อความรู้ด้านวิชาการ โครงการ และหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนโครงการที่ช่วยพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และความเป็นจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้าน เก่งทั้งทักษะวิชาการและด้านสังคมไปพร้อมกัน ส่วนการยกระดับผลการประเมิน PISA ในรอบต่อไป ตนพร้อมที่จะผลักดันด้านงบประมาณและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่” นายองอาจ กล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบบทบาทและภารกิจหลักของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่มีศักยภาพสูง เป็นต้นแบบในการนำร่องบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมให้นักเรียนมีคุณภาพในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และให้บริการพิเศษทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนที่เน้นการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี