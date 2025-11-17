“V3RSE” เท่ไม่หยุด! ส่งซิงเกิลใหม่ “จำ(ขึ้น)ใจ” เพลงโดนใจคนแพ้เสียงในหัว ในสไตล์ SOUL POP สุดคูล!

หลังจากปิด EP Album แรกไปพร้อมบรรยากาศสุดอบอุ่นใน Fan Meeting กลางปี 2025 สามหนุ่มโวคอลบอยกรุ๊ป “V3RSE” ได้แก่ “โทรุ ทากิซาว่า, สงกรานต์–จตุพร กล่อมกลิ่นสุข และพีค–ณฐกร รัตนเพชร” ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆ ต้องรอนาน กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ “จำ(ขึ้น)ใจ” เพลงที่เข้าใจคนแพ้เสียงในหัว และตั้งใจให้ทุกคน จำ “V3RSE” ได้ขึ้นใจเช่นกัน
เพลงนี้มาในแนวมีเดียม Soul Pop ที่เติม Sound Design ผ่าน Vintage Synth เท่ๆ กับสไตล์การร้องที่เข้มข้น เป็นเพลงที่ฟังง่าย แต่ร้องไม่ง่าย กับสัดส่วนการร้องแบบ Jazz ที่ท้าทาย และลูกเล่นการร้องที่สอดรับกันอย่างคาดไม่ถึง ไปจนถึงท่อนโซโล่ที่ไม่ใช้เครื่องดนตรี แต่เป็นเสียงดนตรีที่เกิดจากเสียงร้องล้วนๆ แสดงให้เห็นพลังและความสามารถ เพื่อโชว์ศักยภาพของโวคอลบอยกรุ๊ปตัวจริง
ซิงเกิลนี้ได้ทีมเบื้องหลังคุณภาพอย่าง “โฟร์–ประทีป สิริอิสสระนันท์” โปรดิวเซอร์ระดับเจ้าพ่อ T-POP และ “WATT–วัฒน์ ชัยวัฒน์” ผู้กำกับสายวิชวลอาร์ต ที่เคยร่วมงานกับวงมาตั้งแต่เพลงเดบิวต์ “เอาไงครับ?” กลับมาร่วมสร้างสรรค์อีกครั้งในเพลงนี้ โดยยกระดับทั้งในด้านเพลงและภาพให้มีความเข้มข้นและสนุกขึ้นกว่าเดิม “โฟร์” ตั้งใจดีไซน์เพลงนี้ให้เป็นเหมือนสนามทดลองเสียงที่ท้าทาย ทั้งในจังหวะการร้อง การหลบเสียง การเปลี่ยนช่องเสียง “โฟร์” ให้ “V3RSE” ลองดีไซน์ท่อนโซโล่ด้วยเสียงร้องแทนเครื่องดนตรี จะโดดเด่นและเซอร์ไพรส์ขนาดไหน...ต้องลองไปฟัง!!
ด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลง “จำ(ขึ้น)ใจ” ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน ด้วยท่าเต้นแนวน้อยแต่มาก ที่คมและสอดรับกับจังหวะเพลง เสริมพลังด้วยทีม Dance Trope ที่ช่วยเพิ่มอิมแพ็กช่วงโวคอลให้โดดเด่น โดยเฉพาะท่อนโซโล่ที่เตรียมเป็นชาเลนจ์ใหม่ให้แฟนเพลงได้เต้นตามอย่างแน่นอน!
ใครคิดถึงเสียงร้องเฉียบๆ และสไตล์สนุกแบบ “V3RSE” เพลง “จำ(ขึ้น)ใจ” ไปฟังกันได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของ OfficialWhiteMusic : https://youtu.be/MEVQYVHNow0
