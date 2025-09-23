“OZCAR WANG” ปล่อย EP อัลบั้ม “FASHION KILLER” สะท้อนแฟชั่นผ่านเสียงเพลง

เตรียมเปิดใจรับแรงสั่นสะเทือนทางดนตรีครั้งใหม่ ที่ทั้งมีสไตล์ และไม่จำเจ ผลงานใหม่แกะกล่องของ “OZCAR WANG” (ออสการ์ หวัง) ศิลปินนักร้อง นักแต่งเพลงรุ่นใหม่ ปล่อย EP อัลบั้มใหม่ “FASHION KILLER” ให้ฟังพร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 23 กันยายน 2025 ผ่านทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ด้วยแนวคิดที่ปฏิเสธการเป็นเพียง ‘สินค้าตามกระแส’ ทั้งในโลกแฟชั่นและดนตรี
ผู้อยู่เบื้องหลังความล้ำของ EP อัลบั้มนี้ คือ “Chief Maloney” โปรดิวเซอร์แถวหน้าที่ช่วยขับซาวด์ให้ทันสมัย โดดเด่น แต่ยังเข้าถึงง่าย โดย Ozcar ใช้ “แฟชั่น” เป็นจุดเริ่มต้นในการสะท้อนความขัดแย้งในใจของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องเลือกระหว่าง “การเป็นตัวเอง” กับ “การไหลตามกระแส” พร้อมสื่อสารแนวคิดชัดเจนผ่านคำว่า “ฉันไม่จำเป็นต้องเลียนแบบใคร แค่เป็นตัวเองก็พอ” และอีกหนึ่งไฮไลต์คือการร่วมงานสุดเซอร์ไพรส์กับ “Mercy” และ “等一下就回家”(YuZhen Ye) ที่เพิ่มมิติใหม่ให้กับเสียงและแนวคิดของ EP ชุดนี้ได้อย่างน่าจับตามอง
สำหรับ EP “FASHION KILLER” ประกอบด้วย 4 เพลงที่ต่างอารมณ์และมุมมอง
1. FASHION KILLER เพลงที่ถ่ายทอดความมั่นใจผ่านดนตรี ว่าแฟชั่นคือการสร้างสไตล์ของตัวเอง ไม่ใช่การวิ่งตามเทรนด์
2. How Y’all Feeling เพลงชิลล์ๆ ที่อบอวลด้วยความโรแมนติกแบบไม่ต้องพูดอะไรมาก เพียงแค่จังหวะดนตรีก็สื่อถึงได้
3. Vintage Vibe เพลงนี้ได้ Mercy และ 等一下就回家 (YuZhen Ye) มาร่วมฟีเจอริ่ง ถ่ายทอดเสียงจากสามมุมมองที่แตกต่างกัน ตั้งคำถามว่า “ไฮเอนด์” คืออะไรกันแน่ พร้อมสะท้อนทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อวัตถุนิยมในปัจจุบัน
4. TAKE U FOR A RIDE ใช้เมโลดิกแร็ปในการถ่ายทอดความรู้สึกผิด ความลังเล และการทบทวนอดีต
นับตั้งแต่เดบิวต์ Ozcar ก็ได้รับความสนใจทั้งจากวงการเพลงและผู้ฟัง ด้วยภาพลักษณ์ที่รอบด้านและแนวคิดทางดนตรีที่ไม่เหมือนใคร การปล่อยผลงาน “FASHION KILLER” ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในฐานะศิลปินเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่อีกด้วย นักวิจารณ์เพลงผู้มีประสบการณ์หลายคนที่ได้ฟัง EP นี้ก่อน ต่างก็ชื่นชมอย่างมากว่าเขาได้ถอดรหัสวัฒนธรรมป๊อปผ่านเสียงดนตรี ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อรากฐานในอดีต พร้อมกับจินตนาการถึงอนาคตอย่างกล้าหาญ สะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่ทางดนตรีเกินวัยอย่างชัดเจน
สำหรับแฟนๆ สามารถรับฟัง EP อัลบั้ม “FASHION KILLER” ได้แล้ววันนี้ บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง
