“OZCAR WANG” ปล่อย EP อัลบั้ม “FASHION KILLER” สะท้อนแฟชั่นผ่านเสียงเพลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมเปิดใจรับแรงสั่นสะเทือนทางดนตรีครั้งใหม่ ที่ทั้งมีสไตล์ และไม่จำเจ ผลงานใหม่แกะกล่องของ “OZCAR WANG” (ออสการ์ หวัง) ศิลปินนักร้อง นักแต่งเพลงรุ่นใหม่ ปล่อย EP อัลบั้มใหม่ “FASHION KILLER” ให้ฟังพร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 23 กันยายน 2025 ผ่านทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ด้วยแนวคิดที่ปฏิเสธการเป็นเพียง ‘สินค้าตามกระแส’ ทั้งในโลกแฟชั่นและดนตรี

Official Video : https://video.weibo.com/show?fid=1034:5213734650708009

ผู้อยู่เบื้องหลังความล้ำของ EP อัลบั้มนี้ คือ “Chief Maloney” โปรดิวเซอร์แถวหน้าที่ช่วยขับซาวด์ให้ทันสมัย โดดเด่น แต่ยังเข้าถึงง่าย โดย Ozcar ใช้ “แฟชั่น” เป็นจุดเริ่มต้นในการสะท้อนความขัดแย้งในใจของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องเลือกระหว่าง “การเป็นตัวเอง” กับ “การไหลตามกระแส” พร้อมสื่อสารแนวคิดชัดเจนผ่านคำว่า “ฉันไม่จำเป็นต้องเลียนแบบใคร แค่เป็นตัวเองก็พอ” และอีกหนึ่งไฮไลต์คือการร่วมงานสุดเซอร์ไพรส์กับ “Mercy” และ “等一下就回家”(YuZhen Ye) ที่เพิ่มมิติใหม่ให้กับเสียงและแนวคิดของ EP ชุดนี้ได้อย่างน่าจับตามอง

สำหรับ EP “FASHION KILLER” ประกอบด้วย 4 เพลงที่ต่างอารมณ์และมุมมอง

1. FASHION KILLER เพลงที่ถ่ายทอดความมั่นใจผ่านดนตรี ว่าแฟชั่นคือการสร้างสไตล์ของตัวเอง ไม่ใช่การวิ่งตามเทรนด์

2. How Y’all Feeling เพลงชิลล์ๆ ที่อบอวลด้วยความโรแมนติกแบบไม่ต้องพูดอะไรมาก เพียงแค่จังหวะดนตรีก็สื่อถึงได้

3. Vintage Vibe เพลงนี้ได้ Mercy และ 等一下就回家 (YuZhen Ye) มาร่วมฟีเจอริ่ง ถ่ายทอดเสียงจากสามมุมมองที่แตกต่างกัน ตั้งคำถามว่า “ไฮเอนด์” คืออะไรกันแน่ พร้อมสะท้อนทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อวัตถุนิยมในปัจจุบัน

4. TAKE U FOR A RIDE ใช้เมโลดิกแร็ปในการถ่ายทอดความรู้สึกผิด ความลังเล และการทบทวนอดีต

นับตั้งแต่เดบิวต์ Ozcar ก็ได้รับความสนใจทั้งจากวงการเพลงและผู้ฟัง ด้วยภาพลักษณ์ที่รอบด้านและแนวคิดทางดนตรีที่ไม่เหมือนใคร การปล่อยผลงาน “FASHION KILLER” ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในฐานะศิลปินเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่อีกด้วย นักวิจารณ์เพลงผู้มีประสบการณ์หลายคนที่ได้ฟัง EP นี้ก่อน ต่างก็ชื่นชมอย่างมากว่าเขาได้ถอดรหัสวัฒนธรรมป๊อปผ่านเสียงดนตรี ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อรากฐานในอดีต พร้อมกับจินตนาการถึงอนาคตอย่างกล้าหาญ สะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่ทางดนตรีเกินวัยอย่างชัดเจน

สำหรับแฟนๆ สามารถรับฟัง EP อัลบั้ม “FASHION KILLER” ได้แล้ววันนี้ บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง

#ØzcarWang #OscarWang #ออสการ์







