“SAMUI” เตรียมประเดิมเวทีอินเตอร์​ ขึ้นโชว์ Weibo Music Awards 2025 ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน!

นี่คืออีกก้าวความสำคัญของ SAMUI (สมุทร แก้ววัน) ศิลปินคลื่นลูกใหม่จากค่าย White Music ที่ล่าสุดได้รับเชิญขึ้นเข้าร่วมงาน Weibo Music Awards 2025 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน งานนี้ไม่ใช่แค่การแสดงธรรมดา แต่เป็นสเตจเปิดโชว์สุดพิเศษ ที่แฟนๆ จะได้เห็น SAMUI โชว์บนเวทีเดียวกับเหล่าศิลปินระดับ TOP ทั่วเอเชีย เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของ "SAMUI" การก้าวสู่ระดับเอเชียและตลาดอินเตอร์
นอกจากนั้น ยังมีศิลปินเอเชียชื่อดังอย่าง Marktuan, Way V, Zhou Zhennan, Yaochen, Zhang YanQi, Zhao Lei, Zhao Rang, Cheng Yi, ShaoZiheng, RIKIMARU, BoYuan, JINGLONG และอีกมากมาย ร่วมสร้างค่ำคืนดนตรีสุดมันส์ งานนี้แฟนๆ เตรียมลุ้น เตรียมกรี๊ด และเตรียมภูมิใจกับ "SAMUI" ในการโกอินเตอร์ครั้งแรกได้เลย!
