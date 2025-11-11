“ลำยอง หนองหินห่าว” ฟ้าถล่มสูญเสียแม่ของแผ่นดิน ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ “พระพันปีหลวง” ต้นแบบเรื่องความพอเพียงให้คนอีสาน

“ลำยอง หนองหินห่าว” ตำส้มตำ 200 กิโล แจกประชาชนถวายความอาลัย พระพันปีหลวง เผยใจเหมือนฟ้าถล่มอีกครั้ง ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นต้นแบบเรื่องความพอเพียงให้คนอีสาน
ประชาชนยังคงเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอย่างเนืองแน่น โดยวันที่ 10 พ.ย. หมอลำชื่อดัง “ลำยอง หนองหินห่าว” ขนมะละกอ 200 กิโล ปูม้า 30 กิโล ขนมจีนอีก 100 กิโล มาตำส้มตำแจกประชาชนที่มารอกราบถวายบังคมพระบรมศพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รับวันที่รู้ข่าวพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต เหมือนฟ้าถล่ม ทรงเป็นต้นแบบเรื่องความพอเพียง
“ความตั้งใจวันนี้พูดง่ายๆ คือการทำบุญค่ะ ยิ่งทำบุญถวายสมเด็จพระพันปีหลวง เราก็รู้สึกดีใจ ตั้งแต่เกิดมาเราก็เห็นท่านเลย ลำยองอยากออกมาทำความดี ขอบคุณพี่บุ๋ม ปนัดดาด้วย ที่ให้ลำยองไปทำความดีทุกที่เลย ทั้งช่วงโควิด ช่วงตึกสตง. น้ำท่วม ชายแดน และครั้งนี้ที่สนามหลวง ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี
พูดง่ายๆ คือด้วยความเราเป็นจิตอาสาอยู่แล้ว แค่รอว่าเขาจะเรียกเรามาวันไหน เพราะการทำส้มตำ เนื่องจากมีปลาร้า อาจไม่เหมาะกับสถานที่ แต่สำนักพระราชวังเรียกตัวเรามาก็รู้สึกดีใจค่ะ วันนี้ก็ตำไทย ตำลาว ตำซั่ว และตำปูม้า พูดง่ายๆ คือมะละกอเกือบ 200 กิโล ปูม้าอีก 30 กิโล ขนมจีนอีก 100 กิโล เราเต็มที่ซึ่งไม่ถึงบ่ายสาม ก็หมดแล้วค่ะ เพราะประชาชนมาเยอะมากๆ
วันนี้ลำยองมาตั้งแต่ประมาณ 11 โมง แต่เตรียมตัวมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะ ต้องขอบพระคุณผู้ใจบุญ เอฟซี และแฟนเพลง แฟนคลับที่ร่วมบุญกันมาคนละเล็กละน้อย เขาร่วมบริจาคคนละ 200 300 คนละ 1 พัน ด้วยกำลังแรงของตัวเองแล้ว น่าจะไม่ไหว เพราะใช้เงินเยอะหลายหมื่น วัตถุดิบเราก็อย่างดีเลย อย่างน้อยมีพี่ๆ เขามาช่วยเซฟกำลังเงินเราด้วยค่ะ
เมื่อเช้าตำเองไปหลายครก หน้างานสนุก และเป็นความสุข ทุกคนงงว่าลำยองตำสากใหญ่ๆ ครกใหญ่ๆ ลำยองไม่เหนื่อยเหรอ ซึ่งลำยองไม่เหนื่อย มันกลายเป็นความสุขของเราแล้ว พอพี่บุ๋มเรียกมานอนไม่หลับ ตื่นเต้นมาก ใจเราอยากมาอยู่ที่นี่ทุกวัน แต่เรามีละครและมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะ”
เผยวันนี้เหมือนมาเติมกำลังใจ ทุกคนทักทายรู้จัก ถ้ามีโอกาสจะมาอีก
“บุ๋มว่าดี ลำยองก็ว่าดีค่ะ (หัวเราะ) คำว่าจิตอาสาก็มีความสุขแล้ว เขายกมือขอบคุณเรา บอกว่าอร่อยมาก มันคือความสุขของเรานะ เขาถามว่าหนูเปิดร้านที่ไหน หนูไม่ได้เปิดร้านค่ะหนูมาตำเฉพาะเวลาหนูมาโรงทานของมูลนิธิองค์กรทำดีค่ะ
มีคนทักว่าร้องเพลงเพราะนะ เขาติดตาม ก็เติมกำลังใจ บางครั้งเราอาจถูกลืม แต่การมาอยู่ตรงนี้ เขาทักเรา เราก็รู้สึกดีใจ อย่างน้อยคนไม่ได้ลืมเรา มีโอกาสมาอีกค่ะ ขอให้พี่บุ๋มบอก ลำยองก็พร้อมมา
สูญเสียแม่ของแผ่นดิน ใจหายเหมือนฟ้าถล่มอีกครั้ง ยึดพระองค์ท่านเป็นต้นแบบเรื่องความประหยัด ปลูกผักกินเอง ทำพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
“ตั้งแต่เกิดมา เราเห็นพระองค์ท่านอยู่แล้ว เป็นแม่ฟ้าหลวงของทุกคนอยู่แล้ว วันที่ท่านเสด็จสวรรคตก็รู้สึกใจหาย เหมือนฟ้าถล่ม เราเกิดมาเราเห็นในหลวง พระราชินี เราฟ้าถล่มครั้งนึงแล้วตอนในหลวง ร.๙ ตอนนี้ก็ถล่มอีกครั้ง ใจหาย เรารู้สึกอยากทำเพื่อท่าน เราเคยเรียนรู้ตอนเรียนหนังสือ คุณครูก็สอนเราเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ให้ลูกๆ คนไทยทำ
ทุกวันนี้ลำยองก็ยังใช้ชีวิตตามพระราชดำริของพระองค์ท่านอยู่ ถือว่าอยู่อย่างพอเพียง อยู่ให้เป็น ประหยัดให้เป็น อะไรที่สามารถทดแทนกันได้ ก็เอามาทดแทนกันให้ได้ อย่าฟุ่มเฟือย นี่คือสิ่งที่เรายึดพระองค์ท่านเป็นต้นแบบคือเรื่องประหยัด อดออมการรู้จักปลูกผักกินเอง มีพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ ขุดบ่อปลา ปลูกผักสวนครัว
ที่บ้านอีสาน ของลำยองมีพื้นที่ไม่เยอะ ลำยองก็ปลูกผัก ปลูกต้นไม้แจกชาวบ้าน แจกวัดต่างๆ รู้สึกดีใจ ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มาเอา ที่อีสานพระองค์เสด็จฯ หลายครั้ง ก็ภาคภูมิใจ พูดง่ายๆ ลำยองเป็นคนอีสาน คนอีสานยึดพระราชดำรัสของพระองค์ท่านอยู่แล้ว ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ พอเพียง หมดเวลาทำนาปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด คนอีสานจะหมุนเวียนที่ดิน ไม่ให้เสียประโยชน์
เราไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ทั้งสองพระองค์ ครอบครัวยากจนด้วย แต่ดูข่าวพระราชสำนักตลอด ปลื้มค่ะ ยังไงคนไทยก็ต้องมีพระมหากษัตริย์ พระองค์ท่านเป็นแม่ของแผ่นดิน เป็นที่สุด เป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคนเลย เรารักแม่ผู้ให้กำเนิดอยู่แล้ว คำว่าแม่ของแผ่นดินคือมีลูกทั้งแผ่นดิน นี่คือสิ่งที่เหนือกว่าแม่ผู้ให้กำเนิดของเรา”