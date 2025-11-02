xs
xsm
sm
md
lg

ครั้งแรกของวงการเพลง วง Drink ทำเซอร์ไพร์ส!! ปล่อยMVเพลงใหม่ล่าสุด “เหตุผล” ใช้เทคนิค AI เสมือนจริงมาใช้ในการถ่ายทำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่าเซอร์ไพร์สแบบสุดๆ สำหรับ “วง Drink” วงดนตรีร็อคแห่งเมืองเหนือ โดยค่าย Khaosan Lab ที่ได้ปล่อยมิวสิควีดีโอเพลงใหม่อย่างเพลง “เหตุผล” นำโดย “ยิ๊กกี้ นักร้องนำ, บอส มือกีตาร์และ “อุ๋ย มือเบส” สำหรับเพลง “เหตุผล” ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกลึกซึ้ง นำเสนอเรื่องราวของความรักและการจากลาที่สะท้อนมุมมองของความรักที่จบลงโดยไม่รู้เหตุผลชัดเจน นำมาซึ่งความเจ็บปวดและการยอมรับความจริงอย่างไม่เต็มใจ!! 

และความพิเศษของเอ็มวีเพลงนี้ คือทางค่าย Khaosan Lab ได้นำเอาเทคโนโลยีของนวัตกรรม AI มาใช้ในการเล่าเรื่องมิวสิควีดีโอและถ่ายทอด อารมณ์ที่อยู่ในเนื้อเพลงผ่านภาพที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารความรู้สึกลึกซึ้งของบทเพลง พร้อมยังเป็นการนำเสนอที่ “มากกว่าการเล่าเรื่องด้วยเสียง” แต่ยังรวมถึง “การสื่อสารด้วยภาพ” จากมุมมองของเทคโนโลยี AI นับเป็นความพิเศษและเป็นอะไรใหม่ๆในวงการเพลงของประเทศไทย 

แฟนคลับสามารถติดตามข่าวสารของวง Drink กันได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sfKs_WRYYjQ&list=RDsfKs_WRYYjQ&start_radio=1
Facebook : https://bit.ly/3z2AQaK
Instagram : https://bit.ly/3etKi0x
Youtube : https://bit.ly/3cwOIlF
TIKTOK : https://bit.ly/3PM3XWb










ครั้งแรกของวงการเพลง วง Drink ทำเซอร์ไพร์ส!! ปล่อยMVเพลงใหม่ล่าสุด “เหตุผล” ใช้เทคนิค AI เสมือนจริงมาใช้ในการถ่ายทำ
ครั้งแรกของวงการเพลง วง Drink ทำเซอร์ไพร์ส!! ปล่อยMVเพลงใหม่ล่าสุด “เหตุผล” ใช้เทคนิค AI เสมือนจริงมาใช้ในการถ่ายทำ
ครั้งแรกของวงการเพลง วง Drink ทำเซอร์ไพร์ส!! ปล่อยMVเพลงใหม่ล่าสุด “เหตุผล” ใช้เทคนิค AI เสมือนจริงมาใช้ในการถ่ายทำ
ครั้งแรกของวงการเพลง วง Drink ทำเซอร์ไพร์ส!! ปล่อยMVเพลงใหม่ล่าสุด “เหตุผล” ใช้เทคนิค AI เสมือนจริงมาใช้ในการถ่ายทำ
ครั้งแรกของวงการเพลง วง Drink ทำเซอร์ไพร์ส!! ปล่อยMVเพลงใหม่ล่าสุด “เหตุผล” ใช้เทคนิค AI เสมือนจริงมาใช้ในการถ่ายทำ
กำลังโหลดความคิดเห็น