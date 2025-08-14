xs
ครั้งแรก Khaosan Lab ดึง AI มาทำ MV ประเดิม เพลงใหม่ล่าสุด “เหตุผล” จากวง Drink กับถ่ายทอดความรักและการจากลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คัมแบ็คอีกรอบสำหรับ “วง Drink” วงดนตรีร็อคแห่งเมืองเหนือ โดยค่าย Khaosan Lab ที่ล่าสุดผุดเพลงใหม่อย่างเพลง “เหตุผล” นำโดย “ยิ๊กกี้ นักร้องนำ, บอส มือกีตาร์และ “อุ๋ย มือเบส” สำหรับเพลง “เหตุผล” ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกลึกซึ้ง นำเสนอเรื่องราวของความรักและการจากลาที่สะท้อนมุมมองของความรักที่จบลงโดยไม่รู้เหตุผลชัดเจน นำมาซึ่งความเจ็บปวดและการยอมรับความจริงอย่างไม่เต็มใจ!!

และความพิเศษของเอ็มวีเพลงนี้ คือทางค่าย Khaosan Lab ได้นำเอาเทคโนโลยีของนวัตกรรม AI มาใช้ในการเล่าเรื่องมิวสิควีดีโอและถ่ายทอด อารมณ์ที่อยู่ในเนื้อเพลงผ่านภาพที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารความรู้สึกลึกซึ้งของบทเพลง พร้อมยังเป็นการนำเสนอที่ “มากกว่าการเล่าเรื่องด้วยเสียง” แต่ยังรวมถึง “การสื่อสารด้วยภาพ” จากมุมมองของเทคโนโลยี AI นับเป็นความพิเศษและเป็นอะไรใหม่ๆในวงการเพลงของประเทศไทย

แฟนคลับสามารถติดตามข่าวสารของวง Drink กันได้ที่
Facebook : https://bit.ly/3z2AQaK
Instagram : https://bit.ly/3etKi0x
Youtube : https://bit.ly/3cwOIlF
TIKTOK : https://bit.ly/3PM3XWb










