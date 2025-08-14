ครั้งแรก Khaosan Lab ดึง AI มาทำ MV ประเดิม เพลงใหม่ล่าสุด “เหตุผล” จากวง Drink กับถ่ายทอดความรักและการจากลา

คัมแบ็คอีกรอบสำหรับ “วง Drink” วงดนตรีร็อคแห่งเมืองเหนือ โดยค่าย Khaosan Lab ที่ล่าสุดผุดเพลงใหม่อย่างเพลง “เหตุผล” นำโดย “ยิ๊กกี้ นักร้องนำ, บอส มือกีตาร์และ “อุ๋ย มือเบส” สำหรับเพลง “เหตุผล” ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกลึกซึ้ง นำเสนอเรื่องราวของความรักและการจากลาที่สะท้อนมุมมองของความรักที่จบลงโดยไม่รู้เหตุผลชัดเจน นำมาซึ่งความเจ็บปวดและการยอมรับความจริงอย่างไม่เต็มใจ!!
และความพิเศษของเอ็มวีเพลงนี้ คือทางค่าย Khaosan Lab ได้นำเอาเทคโนโลยีของนวัตกรรม AI มาใช้ในการเล่าเรื่องมิวสิควีดีโอและถ่ายทอด อารมณ์ที่อยู่ในเนื้อเพลงผ่านภาพที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารความรู้สึกลึกซึ้งของบทเพลง พร้อมยังเป็นการนำเสนอที่ “มากกว่าการเล่าเรื่องด้วยเสียง” แต่ยังรวมถึง “การสื่อสารด้วยภาพ” จากมุมมองของเทคโนโลยี AI นับเป็นความพิเศษและเป็นอะไรใหม่ๆในวงการเพลงของประเทศไทย
