ล้านวิวแตก!! เพลงใหม่ล่าสุด “RIZZ ME UP Feat.เบิ้ล ปทุมราช” ของ 6 สาววง EMPRESS ขึ้นแท่นเพลงใหม่มาแรง แฟนๆเต้นตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง

เป็นเพลงที่มีกระแสแรงสุดๆในตอนนี้ สำหรับเพลง RIZZ ME UP Feat.เบิ้ล ปทุมราช ของ 6 สาวแห่งวง EMPRESS ได้แก่ “เบล อิสรีย์, แจ็คพอต อธิชา, ณัฐ ณัฐชา, คาเล็ท แคริส เจน, ต้นข้าว พิรดา” และ"ตะวัน ภรัณยู" จากค่าย Rising Entertainment ที่คว้า “เบิ้ล ปทุมราช” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง มาร่วมFeaturing กับแนวเพลง T-POP ผสมผสานลูกทุ่งไทยได้อย่างลงตัว
ซึ่งเพลง “RIZZ ME UP” ปล่อยไปได้เพียง 2 สัปดาห์ ก็ฮอตฮิตติดลมบนจนยอดวิวทะลุ 1ล้านวิว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แถมยังได้รับคำชมกันสนั่นโซเชียลว่าเป็นเพลง T-POP ที่นำมาผสมผสานกับแนวเพลงลูกทุ่งไทย ได้อย่างลงตัว โดยการถ่ายทอดพลังของหญิงสาวรุ่นใหม่ ที่มีความมั่นใจ และมีเสน่ห์ที่ดึงดูด โดยคำว่า “RIZZ” เป็นคำสแลง หมายถึง เสน่ห์/พลังดึงดูด สื่อให้เห็นการ ผสมผสานความโมเดิร์นของ T-POP กับกลิ่นอายลูกทุ่งไทย สร้างเอกลักษณ์ใหม่ที่เข้าถึงได้ทั้งแฟนเพลง T-POP และแฟนเพลงลูกทุ่งไทยนั่นเอง
สามารถฟังเพลง“RIZZ ME UP” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4bXQLC3i23c&list=RD4bXQLC3i23c&start_radio=1
ทาง YouTube: ช่อง Rising Entertainment (MV Official)
- Streaming Platforms: Spotify , Youtube , Line Melody , Tidal , Apple Music , Tiktok
- Social Media Campaign: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube Shorts