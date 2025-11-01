“ธัญญ่า” เคลียร์ชัด ลดสถานะ “เป็ก สัณณ์ชัย” ปมมือที่ 3 ไม่ใช่ “ดิว อริสรา”

หลังจากที่ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ออกมาประกาศลดสถานะกับสามี “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล“ เหลือเพียงพ่อแม่ของลูก ก็มีคนสนิทออกมากระซิบว่ารอบนี้ก็ไม่พ้นเรื่องของมือที่ 3 อีกแล้ว รวมถึงชาวเน็ตก็ออกมาคาดเดากันไปว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์”
ระหว่างที่ข่าวลือกำลังสะพัดในโซเชียล ขณะที่ไลฟ์สดขายของอยู่ ธัญญ่า ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าที่ลดสถานะกับเป็กไม่เกี่ยวกับดิวเลย
“ไม่เกี่ยวกับดิวนะจ๊ะ ทุกคน ไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้องดิว ดิวเป็นน้องที่น่ารักค่ะ ไม่เป็นไรหรอกทุกคนปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติ เจอกันทุกครอบครัว พี่เป็กอาจจะ…ต้องอย่าเอาคอมเมนต์ให้แกอ่าน ไม่ต้องให้แกอ่านเดี๋ยวบอกแกเอง แกอ่านแล้วแกก็เครียด โมโห พี่ดิวไม่เกี่ยวนะคะทุกคน ไม่ได้เกี่ยวกับใครค่ะ เป็นปัญหาของเราสองคนกันเองจ้า ปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกตินะคะ”