เลิกฟ้าผ่า!? “ธัญญ่า” ประกาศลดสถานะ “เป็ก” เหลือแค่พ่อแม่ของลูก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวานนี้ (31 ต.ค.) ยังโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดสามี “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” อย่างอารมณ์ดี แต่วันนี้ (1 พ.ย.) ก็ทำเอาแฟนๆ พากันช็อก หลังจากที่ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล”ประกาศลดสถานะเหลือแค่พ่อแม่ของลูก ด้าน “น้องลียา” ลูกสาวไม่ติดอะไร

“ลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะ ลูกไม่ติดอะไร ร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะ”พร้อมเขียนแคปชั่นว่า 20 ปีบริบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ในสตอรี่ของธัญญ่า ก็ได้ออกมาเผยว่า “ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลย เจอกันในไลฟ์ 6 โมง แต่พ่อเขาจะลงมาหรือเปล่าไม่รู้นะ อ้น (ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์) ไปตามนะ เจอกันในไลฟ์ 6 โมงจ๊ะทุกคน”




