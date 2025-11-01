เลิกฟ้าผ่า!? “ธัญญ่า” ประกาศลดสถานะ “เป็ก” เหลือแค่พ่อแม่ของลูก

เมื่อวานนี้ (31 ต.ค.) ยังโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดสามี “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” อย่างอารมณ์ดี แต่วันนี้ (1 พ.ย.) ก็ทำเอาแฟนๆ พากันช็อก หลังจากที่ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล”ประกาศลดสถานะเหลือแค่พ่อแม่ของลูก ด้าน “น้องลียา” ลูกสาวไม่ติดอะไร
“ลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะ ลูกไม่ติดอะไร ร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะ”พร้อมเขียนแคปชั่นว่า 20 ปีบริบูรณ์
อย่างไรก็ตาม ในสตอรี่ของธัญญ่า ก็ได้ออกมาเผยว่า “ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลย เจอกันในไลฟ์ 6 โมง แต่พ่อเขาจะลงมาหรือเปล่าไม่รู้นะ อ้น (ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์) ไปตามนะ เจอกันในไลฟ์ 6 โมงจ๊ะทุกคน”