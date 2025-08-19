“เป็ก สัณณ์ชัย” สาปให้เวรกรรมติดจรวด หลังมือดีปล่อยเฟกนิวส์ “ลียา” ตั้งท้อง

เรียกว่าเป็นการกระตุกหนวดเสือ เพราะอยู่ๆ ก็มีชาวเน็ตปล่อยข้อมูลเท็จของ “น้องลียา” ลูกสาวสุดรักสุดหวงของ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ - เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ออกมา โดยโพสต์คลิปพร้อมว่า… “ช็อกวงการ ลียาท้องแล้ว น้องลียา คนเก่ง ลูกสาวคนดัง ออกมาประกาศแล้ว ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน ถึงจะอายุน้อยไม่หวั่นเรื่องเงินที่จะเลี้ยงลูก เพราะครอบครัวทำธุรกิจออนไลน์ มีเงินเก็บทุกเดือนไม่ต่ำกว่า 7 หลัก อายุน้อยไม่ใช่อุปสรรคในการเป็นแม่ พร้อมจะดูแลเด็กที่กำลังจะเกิด”
เรื่องนี้พ่อเป็กไม่ขอนิ่งเฉยโพสต์เดือดผ่านทางเฟซบุ๊ก Sanchai Engtrakul ถึงเรื่องดังกล่าวว่า “เล่นกูไม่พอ เล่นลูกกูด้วย เวรกรรมติดจรวดแน่มึง” ทำเอาชาวเน็ตที่ได้เห็นข้อความเฟกนิวส์ดังกล่าวเข้ามาคอมเมนต์ให้พ่อเป็กดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าวปลอมทำให้น้องลียาเสียหาย