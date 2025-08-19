กองปราบฯ ออกหมายเรียก "ดิว อริสรา" เข้าให้ปากคำ

พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม เปิดเผยความคืบหน้าคดีที่ "ดิว อริสรา" นักแสดงชื่อดัง ถูกทนายความของ น.ส.วาสนา อินทะแสง หรือ "เมย์" แจ้งความดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ มูลค่า 62 ล้านบาท โดยเปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏว่า ดิว อริสรา ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว ขณะนี้จึงได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยเฉพาะการออกหมายเรียกไปยังภูมิลำเนาของดิว ในกรุงเทพฯ ซึ่งกำลังดำเนินการเตรียมการออกหมายเรียก
ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ผู้ถูกออกหมายเรียกจะต้องมาพบพนักงานสอบสวนภายใน 7 วัน หากไม่มาตามหมายเรียก ก็เข้าข่ายการหลบหนีและจะมีการดำเนินการออกหมายจับต่อไป
เมื่อถามว่า ขณะนี้ดิว อริสรา ได้ประสานเข้ามาเพื่อให้ปากคำหรือยังนั้น พ.ต.อ.เอนก ระบุว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามา ทั้งจากตัวดิวเองหรือจากทนายความ