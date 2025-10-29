“กุ้ง คูนิต้า” โบ้ยดรามา “ป๊ายปาย” ตีความผิดกันไปเอง ไม่แก้ตัวเพราะไม่ผิด มองพระเจ้ากำลังสอนเรา!

“กุ้ง คูนิต้า” โบ้ยดรามา ตีความผิดกันไปเอง ไม่ได้ว่า “ป๊ายปาย” แต่หมายถึงเด็กในสังกัดตัวเอง ไม่จำเป็นต้องออกมาแก้ตัว เพราะมองว่าไม่ได้ผิด บอกผู้จัดเรื่องแรกก็โดนรับน้อง พระเจ้ากำลังสอนเรา เมินทัวร์ลง คิดบวกอย่างน้อยทำให้คนรู้ว่าเป็นผู้จัดละคร ฟุ้งงานเยอะ
เคยโดนดรามาร้อนแรง จนเกิดแฮชแท็ก #saveป๊ายปายโอริโอ้ กรณีโลกออนไลน์แชร์คำพูดของ “กุ้ง ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์” หรือ “กุ้ง คูนิต้า” ผู้จัดซีรีส์ยูริ “B-Friend - เจตนา (ไม่) ลืม” ซีรีส์เรื่องแรกภายใต้ความร่วมมือระหว่าง MCOT Original Content กับ IDX Entertainment ซึ่ง กุ้ง ศรุดา ได้พูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ระบุว่าตั้งแต่ทำซีรีส์เรื่องนี้ ตนโดนด่าเยอะที่สุด ไม่มีใครโกรธเกลียดด่าขนาดนี้มาก่อน ได้เจอโลกใหม่ หยิบโทรศัพท์มาด่าใครก็ได้ ทำร้ายใครก็ได้ ด่าตน ตนรับได้ แต่ด่าลูกตน (เด็กในค่าย) รัก “ป๊ายปาย โอริโอ้” ฉัตรนภา เขียวขำ เหมือนเดิม แต่บางครั้งก็เจ็บปวด อยากให้ลองมาอยู่ในโลกของตนบ้าง ทำแฟนคลับมองว่ากุ้ง คูนิต้า ตั้งใจหักหน้าป๊ายปายกลางงาน โยนความผิดให้ป๊ายปาย
แม้เรื่องจะเกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม แต่ กุ้ง คูนิต้า เพิ่งได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ ลั่นตีความผิดกันไปเอง ตนไม่ได้พูดถึงบุคคลที่สามในแง่ไม่ดี ไม่จำเป็นต้องออกมาแก้ตัว เพราะมองว่าตนเองไม่ได้ผิด
“ถ้าได้ดูคลิปตัวเต็มเนอะ แล้วก็มีนักข่าวหลายท่านที่อยู่ภายในงาน ถ้าได้ดูคลิปตัวเต็ม ก็จะทราบว่ากุ้งไม่ได้พูดอะไร ตามที่เป็นข่าว เป็นการตีความผิดกันไปเอง เราไม่ได้กล่าวถึงบุคคลที่สามในแง่ไม่ดีเลย ยังมีการบอกว่า เรายังรักกันดีเหมือนเดิม แต่จริงๆ ซึ่งเราไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่ อย่างที่พูดไปว่าข่าวที่ออกมามันไม่ตรงกับสิ่งที่กุ้งตั้งใจจะพูด
มันไม่ได้เป็นคำพูดที่คนอื่นพูด อย่างที่เขาบอกว่าเราไปคอมเมนต์ กุ้งไม่ได้ว่าใคร ถ้าดูคลิปเต็ม ซึ่งน้องๆ ที่มาวันนี้ก็อยู่กับเราด้วยในวันนั้น แต่กุ้งทราบว่าทุกคนก็รอวันที่กุ้งออกมาพูด และที่กุ้งไม่ออกมาพูด เพราะว่ากุ้งไม่ได้ผิด เพราะเวลาอะไรที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราทำผิด ไม่จำเป็นต้องออกมาแก้ตัว แล้วถ้ากุ้งออกมาพูดปุ๊บ กลายเป็นว่าเราต้องมาทะเลาะกัน ซึ่งเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราไม่อยากจุดประเด็น
วันนั้นที่พูดมันเก็บกดพอสมควร ในหลายๆ เรื่องกับปัญหาที่เกิด มันมีอะไรหลายๆ เรื่อง และมันเป็นอีพีสุดท้ายแล้ว เราก็อยากพูดความในใจ ว่าเราทำเรื่องนี้เราเป็นยังไงบ้าง แต่เรายืนยันว่าสิ่งที่เราพูด เราไม่ได้ว่าใคร เพราะว่าเราเจอปัญหาคือเด็กในบ้านของตัวเอง ไม่ใช่คนอื่น แล้วจริงๆ ในสิ่งที่พูดวันนั้น เราไม่ได้พูดถึงเด็กคนอื่นที่อยู่นอกบ้านเรา สิ่งที่เราพูด เราจะสื่อถึงเด็กเรา”
ติดต่อไปที่ผจก.ป๊ายปายแล้ว เชื่อสักวันจะรู้ความจริง
”กุ้งได้ติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของน้องเขาแล้ว ซึ่งตัวกุ้งเองกับน้องเขา ก็ยังไม่ได้เจอกันแต่วันนั้นเลย ก็รู้สึกเสียใจที่คนไปตีความว่าว่าน้อง แต่จริงๆ แล้วคนก็ชอบอะไรแบบนี้ ถ้าเราคิดในแง่ที่ไม่ต้องซีเรียสมาก ก็ไม่เป็นไร เพราะสักวันนึงคนก็จะรู้ความจริง ยืนยันว่าไม่ได้ว่าน้องเขา (ทำไมปล่อยเวลาให้เนิ่นนานในการเคลียร์?) ปกติแล้ว ถ้ากุ้งไม่ได้ทำอะไร กุ้งก็จะอยู่นิ่งๆ ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ แล้วถ้ามีโอกาสได้เจอกัน ก็คงได้คุยกัน”
โอกาสร่วมงานในอนาคต ยังไม่ได้ตัดสินใจ
“ยังไม่ได้ตัดสินใจตรงนั้น ถามว่าทำไมไม่เคลียร์กับป๊ายปาย เราไม่ได้มีปัญหากัน ก็เลยไม่ได้คุยกัน ซึ่งกุ้งก็ยืนยันคำเดิมว่าวันนั้นไม่ได้หมายถึงน้องเขานะคะ กุ้งยืนยันว่ากุ้งพูดถึงเด็กในค่าย”
เมินทัวร์ลง คิดบวกอย่างน้อยทำให้คนรู้ว่าเป็นผู้จัดละคร
“กุ้งคิดบวก บางคนรู้จักกุ้งดี ว่าเราเป็นคนยังไง บางคนก็ไม่ทราบว่าเราเป็นผู้จัด พอมีข่าวนี้ เขาก็ทราบว่าเราคือผู้จัด ซึ่งกุ้งอยากให้มองเป็นภาพบวก มันทำให้เราสบายใจ และทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งในมุมของกุ้ง ถามว่าเสียใจไหม มันก็ต้องเสียใจ มันก็คงแย่ คนเราจะไม่มีความรู้สึก เป็นไปไม่ได้ เชื่อว่าคนที่รู้จักกุ้ง จะรู้จักนิสัยของกุ้งดี ว่าเราเป็นคนยังไง”
ผู้จัดเรื่องแรกก็โดนรับน้อง มอบพระเจ้ากำลังสอนเรา
“กุ้งมองว่าพระเจ้าอาจกำลังสอนเรา เขาอาจจะมองว่าเรากำลังเดินทางผิด เค้ากำลังจะสอนให้เราปรับปรุง เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไป ถามว่าเราท้อไหม ตอนนี้งานก็ยังเยอะอยู่ ก็ยังทำงานไม่ได้หยุด น้องๆ ในค่าย ไม่ได้มีผลกระทบ เด็กทุกคนก็ยังมีงานเข้ามาตลอด เพราะว่านี่เราก็เพิ่งเสร็จจากการไปแฟนมีตฯ ที่ต่างประเทศ สิ่งที่เราพูดไป เด็กในบ้าน สำหรับคนที่ยังอยู่ เราได้คุยกันทุกคนก็เข้าใจ
ถามว่ากระทบชื่อเสียงไหม สำหรับตัวกุ้ง สิ่งที่มันเกิดขึ้น มันทำให้เราได้กลับมาคุยกับเพื่อนๆ ผู้ใหญ่ที่เคารพ จำนวนมาก หลายท่านที่ไม่ได้คุยกันมานาน ก็กลับมาคุยกัน กลับมาทำงานกัน เอางานไปทำ ตอนนี้งานเข้าเยอะมาก ได้โปรเจกต์ดีๆ จากงานนี้พอสมควร เพราะอย่างที่กุ้งพูด กุ้งไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องเขา เราก็เลยไม่ได้โกรธอะไรกัน”