ดรามาร้อน #saveป๊ายปายโอริโอ้ แฟนคลับโต้กลับ “กุ้ง ศรุดา” ผู้จัดซีรีส์ B-Friend ตัดต่อเละ ดันเด็กตัวเอง หักหน้าปาย วุฒิภาวะต่ำ!

กลายเป็นดรามาร้อนแรง จนเกิดแฮชแท็ก #saveป๊ายปายโอริโอ้ หลังจากที่โลกออนไลน์ ได้แชร์คำพูดของ “กุ้ง ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์” ผู้จัดซีรีส์ยูริ “B-Friend - เจตนา (ไม่) ลืม” ซีรีส์เรื่องแรกภายใต้ความร่วมมือระหว่าง MCOT Original Content กับ IDX Entertainment ซึ่ง กุ้ง ศรุดา ได้พูดถึง “ป๊ายปาย โอริโอ้” ฉัตรนภา เขียวขำ ต่อหน้าคุณแม่และเอฟซีกลางงาน จนป๊ายปายมีอาการหน้าเสีย โดยกุ้ง ศรุดา เผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ระบุว่าตั้งแต่ทำซีรีส์เรื่องนี้ ตนโดนด่าเยอะที่สุด
-ไม่มีใครโกรธเกลียดด่าขนาดนี้ ก้าวมาเป็นผู้จัดทำให้โดนว่าโดนด่าทุกวัน
-ด่าตน ตนรับได้ แต่ด่าลูกเรา
-ได้เจอโลกใหม่ หยิบโทรศัพท์มาด่าใครก็ได้ ทำร้ายใครก็ได้
-ทุกคนในกองแทบเป็นโรคซึมเศร้ากับสถานการณ์ที่ได้เจอ แต่ต้องอดทน
-ป๊ายปายเป็นแรงบันดาลใจที่ให้ทำเรื่องนี้ ท้าทายมาก แต่สิ่งท้าทายมีทั้งความรักและความเจ็บปวด เป็นงานที่เจ็บปวดทรมาน และมีความสุข ครบรสมาก ถ้าไม่ได้เจอเรื่องนี้ จะไปได้ไกล หลายคนก็กลัวว่าทำงานกับเราแล้วจะโดนไหม ทำให้บางอย่างจำกัด
-ปายยังมีอนาคต ปายเก่ง มีความสามารถ อยากให้ลองเข้ามาในโลกกุ้งดูบ้าง ตอนนี้เหมือนเขามีโลกของเขา เราก็มีโลกของเรา เขาไม่เคยคิดว่าโลกเราจะเป็นแบบนี้เหรอ โลกเขาก็มีโลกที่สวยงาม พยายามเข้าไปในโลกของเขา พยายามเอาโลกสองใบมาอยู่รวมกัน แต่ยากไปไหม ก็ยังหาคำตอบไม่ได้
-นี่คือ 7 เดือนที่เกิดขึ้น รักปายเหมือนเดิม แต่บางครั้งเจ็บเหลือเกินกับความรักในครั้งนี้ สงสารน้องๆ ทุกคน ไม่มีใครรู้ว่าเจออะไรมาบ้าง
ซึ่งประโยคดังกล่าว ทำให้แฟนคลับมองว่า กุ้ง ศรุดา ตั้งใจหักหน้าป๊ายปายกลางงาน โยนความผิดทั้งหมดให้ป๊ายปายคนเดียว จนเกิดปรากฎการณ์ #saveป๊ายปายโอริโอ้ อีกทั้งแฟนคลับได้เผยอีกมุมว่า
-ผู้จัดทำซีรีส์ออกมาไม่รู้เรื่อง ตัดต่อสลับกันไปมาจนงง
-ปายเป็นตัวเอกตามที่วางไว้ตอนแรก ร่วมกับนางเอกอีก 2 คน
-แต่พอซีรีส์ออนแอร์จริง ตัวเอกออกมาแต่ละตอน บางตอนไม่ถึง 10 วิ บางตอนไม่มีออกด้วยซ้ำ
-ขณะที่เด็กผู้จัดออกทุกตอน ซูมทุกคำ เก็บรายละเอียดทุกประโยค
-แฟนคลับในฐานะผู้บริโภค ซื้อ vip ในแอปฯ ที่เอาซีรีส์ไปลง ไหนจะซื้อนิยายเล่มละ 500 กว่าบาท ไม่มีสิทธิ์ทวงถามเหรอว่าซีรีส์ไม่ตรงปก
-โปรโมตกับเนื้อเรื่องที่ออกอากาศจริง คนละเส้นเรื่องกัน ออกทะเลไปไกลจากนิยายมาก
-แค่ผู้จัดที่ไม่ยอมรับความจริงว่าทำซีรีส์ผิดพลาด เละเทะ แล้วมาลงที่ปาย
-บอกว่าโดนแฟนคลับโจมตี แล้วพูดถึงโลกอะไรบ้าบอ
-อย่าเบี่ยงประเด็น อายุก็ไม่น้อยแล้ว
-ยอมรับความจริงหน่อยว่าสิ่งที่ทำกับปายบนเวที วุฒิภาวะต่ำมาก ขอให้พิจารณาตัวเองด้วย
พร้อมๆ กับชาวเน็ตฟาดกลับว่า
-เคยเห็นใจปายไหม ปายเป็นนักแสดงที่ไปรับจ้างเล่นซีรีส์ให้คุณเต็มที่มากกว่าเด็กคนนึงจะทำได้ แตกต่างจากเด็กของคุณตรงไหน
-หวังใช้แสงของป๊ายปาย ดันเด็กตัวเอง แต่กลับดับไม่เป็นท่า ป้าก็คงไม่รอด