คณะวารสารศาสตร์ ฯ มธ. จับมือ ธนาคารจิตอาสา จัดเสวนาเปิดเวที “Signal Lost” ฟังเสียงวัยรุ่นสะท้อนความเปราะบางของตัวตน ในโลกยุคดิจิทัลที่เชื่อมต่อแต่โดดเดี่ยว

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ ธนาคารจิตอาสา ความสุขประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. รวมถึง C ASEAN SAMYAN CO OP จัดเสวนาสาธารณะ “Signal Lost ตัวตนและความสัมพันธ์ที่หายไปในสังคมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง” เปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นอายุ 15–25 ปี ได้ทำความเข้าใจตัวเองและคนรอบข้าง ท่ามกลางโลกดิจิทัล ที่เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดพัก โดยเปิดเวทีพูดคุยถึงเรื่องวัยรุ่นกับตัวตนที่ ‘หายไป’ ผลดี และ ผลร้ายของสังคมดิจิทัลที่ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงวิธีการที่ ‘หาตัวเองให้เจอ’ อีกครั้ง ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Amphitheatre C ASEAN SAMYAN CO-OP (สามย่านมิตรทาวน์) ในวันที่ผ่านมา
โดยกิจกรรมนี้สืบเนื่องมาจาก “โครงการ awake1525” ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารจิตอาสา ความสุขประเทศไทย และ สสส. ที่ได้นำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองของนักเขียนวัยรุ่น ในหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ ครอบครัว ความตาย ความหมายของความสำเร็จ ฯลฯ ถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ awake1525.com และอินสตาแกรม awake1525 ซึ่งเริ่มเผยแพร่ไปในเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จึงต่อยอดมาเป็นกิจกรรมเสวนาสาธารณะ “Signal Lost ตัวตนและความสัมพันธ์ที่หายไปในสังคมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง”
โดยมี “แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ” จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น “ศุภกฤต วณิชเจริญพงษ์” ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD “หนึ่งฤทัย คมขำ” จากธนาคารจิตอาสา เข้าร่วมในการเสวนาครั้งนี้ รวมถึง “สุชานันท์ สหวงศ์เจริญ” นักศึกษากองบรรณาธิการ awake1525 และ “มินนา กระถินทอง” นักศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ในงานดังกล่าว ยังจัดให้มี Media Workshop ที่ชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ร่วมฝึก การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสานต่อการสื่อสารเรื่อง “ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยง” ที่จะนำไปเผยแพร่จริงบน awake1525.com ด้วย
โดย “ถมทอง ทองนอก” อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ และบรรณาธิการที่ปรึกษา awake1525.com กล่าวว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างห้องทดลองวารสารศาสตร์ให้วัยรุ่นได้เลือกเขียนและสะท้อนมุมมองของตนเองที่มีต่อคนรุ่นเดียวกัน ต่อสังคมไทย และต่อโลกรอบตัว โดยใช้หลักการวารสารศาสตร์ คือการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์และรับผิดชอบเพื่อประชาชน ผ่านบทความ และคอลัมน์ที่นำเสนอในผ่านเว็บไซต์ awake1525.com และอินสตาแกรม awake1525 อย่างสม่ำเสมอ เราอยากให้ awake1525 เป็นพื้นที่ให้วัยรุ่นได้ทบทวนตัวเองและเข้าใจตัวเอง ผ่านการเล่าเรื่อง และตั้งคำถามกับชีวิต โดยเชื่อว่าเสียงของวัย 15-25 ปีนั้นสำคัญและควรได้รับการนำเสนอ เพราะจะสะท้อนให้สังคมได้เห็นทั้งคุณค่าของวัยรุ่น ความเปราะบาง ความหวัง และความสัมพันธ์ ในโลกที่เปลี่ยนเร็วเหลือเกิน”
ทางด้าน “ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ” ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “กิจกรรมนี้มาจากความเชื่อว่าการสร้างพื้นที่สื่อสารของวัยรุ่น โดยวัยรุ่น จะเป็นหนทางสำคัญในการทำความเข้าใจเยาวชนไทยยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่เปราะบางและอยู่กับโลกออนไลน์ตลอดเวลา ภารกิจของธนาคารจิตอาสาคือการเพิ่มพื้นที่พูดคุย รับฟัง ทำความเข้าใจ เพื่อการขับเคลื่อนสุขภาพในจิตใจหรือสุขภาวะทางปัญญา (spiritual health) ให้กับสังคม ธนาคารจิตอาสาให้ความสำคัญกับแนวคิด pro-connection หรือการสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งกับตนเอง ผู้อื่นและโลก เราอยากให้สังคมเห็นคุณค่าของการฟังที่ไม่ตัดสิน และการสื่อสารที่ทำให้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแยกขาดจากกัน”