เดือดอีกรอบ! “กัน จอมพลัง” โอนเงินอีก 5 หมื่นเข้ามูลนิธิฯ คืน “ณวัฒน์” ยก 5 หมื่นแรกให้เอาไปซื้อน้ำพริกแจกคน!

เป็นดรามาเดือดๆ เลยทีเดียว หลังจากที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสเวทีมิสแกรนด์ฯ ประกาศขอเงินคืนจากมูลนิธิ กัน จอมพลังช่วยสู้ หลังทราบว่ากันไม่ใช่ประธานมูลนิธิ อีกทั้งข้อบังคับข้อที่ 39 ยังระบุว่าหากมูลนิธิฯ ล้มเลิก ทรัพย์สินจะโอนเข้ามูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ถึงขั้นบุกไปถามกลางวงแถลงข่าว ระหว่าง กัน จอมพลัง ชี้แจงสื่อถึงประเด็นร้อนแรง
ต่อมา กัน จอมพลัง ได้โอนเงินคืน 5 หมื่นเข้าบริษัทมิสแกรนด์ฯ บัญชีที่เปิดรับบริจาคช่วยทหารชายแดน แต่ณวัฒน์ ประกาศรัวๆ ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก ไม่รับคืน เพราะไม่ต้องการเงินส่วนตัว โอนเงินเข้ามูลนิธิก็ต้องได้เงินคืนจากมูลนิธิ เพื่อให้หลุดพ้นการเกี่ยวโยง , บริษัทเรายึดกฎหมายเป็นหลัก คุณโอนเงินส่วนตัวมาคืนเราจะบันทึกทางการบัญชีว่าอะไร , เหมือนไม่ยอมฟังใครพูดแล้ววันแถลงข่าวต่อหน้าว่าไม่เอาเงินจากคุณ จะเอาเงินจากมูลนิธิ จะได้จบ
ล่าสุด กัน จอมพลัง อัดคลิปโต้ไม่เป็นไร เอาที่ณวัฒน์สบายใจ พร้อมโอนเงินเข้ามูลนิธิฯ 5 หมื่น ให้นำเงินไปคืนณวัฒน์ ส่วน 5 หมื่นที่โอนไปก่อนหน้านั้นไม่เอาคืน ให้ณวัฒน์นำไปซื้อน้ำพริกแจกคนก็แล้วแต่เลย
“ตอนนี้ได้โอนเงินส่วนตัวคืนให้ 5 หมื่น ตามที่คุณณวัฒน์ เจ้าของมิสแกรนด์ขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิกัน จอมพลัง ผมได้โอนกลับไปบัญชีที่คุณณวัฒน์เปิดรับบริจาคขอเอาเงินให้ทหาร หลังผมนำเงินส่วนตัวโอนไป คุณณวัฒน์ก็บอกออกมาอีกว่าไม่รับเงินผม จะรับเงินมูลนิธิ ซึ่งผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้เงินที่คุณณวัฒน์ให้มา น่าจะเอาไปทำถนนหรือเอาไปทำประโยชน์ให้ชายแดนแล้ว เพราะผ่านมาเป็นเดือนแล้วครับ แล้วมูลนิธิก็ยังมีโครงการอื่นๆ ที่รอสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์ หรืออะไรต่างๆ นานา
ไม่เป็นไรครับ เอาที่คุณณวัฒน์สบายใจ ผมก็เลยโอนเข้าไปอีก 5 หมื่นเข้ามูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ โดยเขียนด้านล่างไว้ว่าขอบริจาคช่วยมูลนิธิกัน จอมพลัง ให้นำเงินคืนคุณณวัฒน์ ซึ่งตอนนี้รอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง แล้วคืนไปเลยครับ
ส่วนเงินที่ผมให้ไปที่บริษัทคุณณวัฒน์ตั้งแต่แรก 5 หมื่น ผมไม่เอาคืนครับ คุณณวัฒน์จะเอาไปซื้อน้ำพริกแจกคนก็แล้วแต่เลย เราทุกคนจะได้แยกย้ายกันไปทำมาหากิน สำหรับเอฟซีท่านใดที่อยากช่วยผม 28 ต.ค. ผมจะไลฟ์ปล่อยของ มีเจ้าของแบรนด์หลายคนมาช่วยผมเยอะแยะมากมาย มีเอฟซีหลายคนที่รอดู เดี๋ยวเจอกันวันที่ 28 สำหรับ 1 แสนใครอยากช่วยผม เอฟซีมาเจอกันในไลฟ์ปล่อยของแล้วกัน เราจะได้ทำมาหากินกัน กดติดตามเอาไว้ เจอกันวันที่ 28 มันส์แน่นอน”