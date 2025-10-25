“ณวัฒน์” ประกาศ “Miss Universe ครั้งที่ 74” เดินหน้าจัดตามกำหนดเดิม แต่ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ตามที่ได้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต และแนวทางการไว้ทุกข์จากสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น
ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินการจัดประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-21 พ.ย.68 ได้ออกแถลงการณ์ยืนยัน ยังมีการจัดงานตามกำหนดเดิม แต่ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนี้
“ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแนวทางการไว้ทุกข์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศไว้
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–21 พฤศจิกายน ณ ประเทศไทย ขอเรียนให้ทราบว่า การประกวดจะดำเนินต่อไปตามกำหนดการเดิม
เนื่องจากขั้นตอนการเตรียมงานและการดำเนินการต่าง ๆ ได้เริ่มขึ้นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว อีกทั้งผู้เข้าประกวดบางส่วนและคณะทีมงานนานาชาติได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดงานจะปรับรูปแบบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และจะปฏิบัติตามแนวทางและข้อแนะนำของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
ลงชื่อ
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)”