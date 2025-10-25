นายกฯ เผยสิ้น “พระพันปีหลวง” เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ

เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 25 ต.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล เพื่อร้่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า วันนี้คณะรัฐมนตรีจะประชุมเพื่อเตรียมงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งจะเตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกหลังสำนักพระราชวังประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต นายอนุทินเงียบไปพักหนึ่งก่อนกล่าวว่า “เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะให้สัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรีมีสีหน้าโศกเศร้า และดวงตาแดงก่ำ