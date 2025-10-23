“เต๊ะ ศตวรรษ” ความจำหายจนต้องไปหาหมอ พร้อมโพสต์รูปยาอัลไซเมอร์ระยะแรก

ทำเอาหลายคนที่ทราบข่าวตกใจ และรู้สึกเป็นห่วงไม่น้อย เมื่ออดีตนักร้อง-นักแสดงชื่อดัง “เต๊ะ ศตวรรษ เศรษฐกร” โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเผยว่า อยู่ๆ ตนเองก็ความจำหาย จำหน้าคนไม่ได้ นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไร และจำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรบ้าง หนักเข้าจนตัดสินใจไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา พร้อมร่ายยาวเล่าอาการอย่างละเอียด รวมถึงโพสต์ภาพยาจากโรงพยาบาล และอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเริ่มแรกที่เจ้าตัวต้องทาน
“อยู่ดีๆ ก็จำหน้าคนไม่ได้,,,อยู่ดีๆ ก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไร,,,อยู่ดีๆ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเช้าทำอะไรมา
อาการแบบนี้เป็นมาสักพัก แต่เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเจอเหตุการณ์บางอย่าง ( อีกแล้ว ) ที่ทำให้ใจสลาย ( อีกแล้ว ) มันก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่คิดว่าช่างแม่มไปแล้ว ปล่อยไป อะไรจะเกิดก็ช่างแม่ม แต่เอาจริงๆ ในหัวสมองไม่ได้ทำงานควบคู่กับหัวใจ เป็นช่วงที่นอนไม่ได้ และไร้สันติสุขเอามากๆ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ยังสามารถลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ควรทำในแต่ละวัน,,, มันเริ่มก่อตัวจากตรงนี้
จนกระทั่งเดือนที่ผ่านเริ่มสังเกตว่าอาการมันชัดมากขึ้น ผ่านการพูดคำเริ่มผิดๆ เริ่มพูดไม่ค่อยถูก เริ่มคิดชื่อได้ช้า ทุกอย่างสโลว์โมชั่น จากที่เป็นคนนึกเร็ว คิดเร็ว ยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับหนัง เราจะนึกชื่อนักแสดงและแทบจะเล่าชีวประวัติของคนเหล่านั้นได้ แต่มันนึกไม่ออก
และจุดที่คิดว่าควรต้องหาหมอแล้วคือ จำหน้าช่างที่มาทำบ้านไม่ได้ ช่างแอร์ที่มาทำบ้านเคยเจอกันสองสามครั้ง และแน่นอนอย่างที่บอกเป็นคนจำหน้าคนได้ดี ยิ่งคนที่ไม่ใช่แค่ผ่านตายิ่งจะจำได้
ช่างมายืนหน้าบ้านจาการที่เรานัดมาทำแอร์ แต่ผมยืนงงมองเขาและถามว่าใคร ชิหายแล้ว คือรู้ว่านัดช่างแต่จำหน้าไม่ได้เข้าใจว่าเขาส่งคนอื่นมาทำแทน เขาก็งงทำไมเราลืมว่าเขาคือใคร
หลังจากปรึกษาภรรยาเลยรู้ว่าอาการแบบนี้มีมาสักพักแล้ว มันทำให้เรานึกถึงอะไรที่เราเคยเหวอๆ งงๆ แม้แต่เดินขึ้นธรรมาสน์เองโดยที่ยังไม่ถึงคิว และอื่นๆ อีกที่ภรรยาเล่าให้ฟัง
เราเลยตัดสินใจตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพราะมีประวัติสุขภาพที่นั้น เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและทำเทสต่างๆ มันมีการบวกเลขลบเลขผิด จำชุดข้อความได้ไม่ดีนัก และจำจำนวนตัวเลขบนนาฬิกาไม่ได้ อันนี้คือแบบน้ำตาไหลเลย นึกไม่ออกว่าต้องมีเลข 12 ด้วย 😢 แถมยังนึกวันที่ไม่ออกอีก แต่คะแนนออกมาถือว่าไม่แย่ คุณหมอเลยให้เข้าเครื่องตรวจ MRI เพื่อดูการทำงานของสมอง ขอบคุณพระเจ้าผลออกมายังไม่มีสมองตาย ไม่มีเลือดออก และไม่มีเนื้องอก ทีนี้เลยเหลือการตรวจ Sleep test และเจาะน้ำไขสันหลัง
เอาจริงๆ มันก็ดีนะที่ลืมๆ อะไรๆ มีหลายเรื่องที่โคตรจะเสียใจ แต่ขอว่าไม่ว่าจะลืมอะไรขอไม่ลืมพระเจ้า ลืมภรรยาและยาดาห์ที่เรารักที่สุดก็พอ ช่วงนี้หากคุยกับใครแล้วเหมือนจำไม่ได้อย่าเพิ่งโกรธกันนะเพราะโกรธผมแล้วรุ่งเช้าผมก็จำไม่ได้ว่ามีคนโกรธผมอยู่ดี 😆😆 ตารางงานและรับใช้ยังคงทำตามปกติเพราะอะไรที่แบบวันต่อวันไม่ค่อยมีปัญหา แต่หากถามว่าเมื่อวานเทศนาบทไหนผมอาจจะลืมแต่อธิบายได้เรื่องเนื้อหาหากบอกว่าเป็นข้อไหนบทอะไร
สุดท้ายอยากบอกว่า ความทรงจำของเรานั้นมีค่ามากมาย โดยเฉพาะความทรงจำดีๆ ที่เราควรมีให้ต่อกันและกัน อย่าสร้างความทรงจำที่เลวร้ายต่อผู้คน ต่อคนรอบตัว และแน่นอนต่อคนในครอบครัว
ฝากอธิษฐานเผื่อพวกเราสามคนด้วยนะครับ เรามีกันแค่นี้จริงๆ การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในครอบครัวเราหลายๆ ด้าน ทั้งผู้คนและสุขภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เชื่อเสมอว่าความรักจะนำเราไป เพราะพระเจ้าผู้เริ่มการดีไว้จะทำให้สำเร็จแน่นอน
ขอพระเจ้าอวยพรครับ
ปล.ใครที่จะไปทำ MRI อย่าลืมทาโลชั่นที่หน้าด้วยนะ เพราะหากหน้าแห้งแล้วเกาไม่ได้โคตรจะน่ารำคาญเลย ผมลืมทาเพราะรีบออกจากบ้านไป ( ลืมอีกละเห็นมั้ย ) คันยุบยิบๆ ร้อยวันพันปีไม่คันดันคันในอุโมงค์ หุหุ”