ARDA ร่วมกับฟาร์ม เอ็กซ์โป และพันธมิตร ตัดสิน Pitching เวทีแข่งขันนวัตกรรมเกษตร ปุ๋ยเสื้อเกราะ คว้าแชมป์ รับเงินแสน ในรายการ AGRITHON By ARDA

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - ARDA ร่วมกับฟาร์ม เอ็กซ์โป และพันธมิตร จัดแข่งขันนวัตกรรมเกษตร AGRITHON By ARDA เฟ้นหาสุดยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ร่วมยกระดับภาคการเกษตรไทยด้วยการนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อสนับสนุนนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ในงาน Farm Expo 2024 มหกรรมเกษตรในร่ม กลางกรุงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2567สำหรับการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการ AGRITHON By ARDA Season 1 จัดขึ้นในงาน Farm Expo 2024 โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ ARDA วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ตัดสินผู้ชนะการแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมด้านการเกษตรในโครงการ AGRITHON By ARDA Season 1 รอบสุดท้าย โดยมีผู้ชนะการแข่งขันประจำสัปดาห์ จำนวน 20 ท่าน ผ่านเข้าร่วม Pitching ผ่าน 4 หมวดนวัตกรรม โดยมีผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 10 ท่าน ดังนี้ รางวัลที่ 1 : 100,000 บาท ได้แก่ นวัตกรรมการเคลือบปุ๋ยเคมีด้วยอินทรีย์ ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดย คุณฝนธิป ศรีวรัญญู รางวัลที่ 2 : 30,000 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้น้ำนมปราศจากน้ำตาลแลคโตส และข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก ทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.สุภัทร์ ไชยกุล รางวัลที่ 3 : 20,000 บาท ได้แก่ ฟาร์มปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์จากผักตบชวา ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย คุณนันพิพัฒน์ กุคำจัด และรางวัลที่ 4-10 รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 7 รางวัลนายนรบดี ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์มเอ็กซ์โป จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน AGRITHON By ARDA เปิดเผยว่า AGRITHON เป็นการแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมเกษตรที่เน้นการคิดค้น วิจัยด้านการเกษตรในทุกมิติ ผ่านการพัฒนาจากความรู้ขั้นพื้นฐานไปถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร โดย แอกริธอน มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และนวัตกรรม เพื่อเป็นทางออกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน ลดความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรม โดยใช้ทรัพยากรที่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม และภาคการเกษตรในวงกว้าง อย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดแนวคิดเพื่อช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวโครงการ AGRITHON By ARDA นับเป็นก้าวสำคัญของการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ร่วมแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศ ให้พร้อมแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ได้แก่ โตโยต้า ซีแอลพี และมาม่า ที่รวบรวมเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมด้านการเกษตรที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรยุคใหม่สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/FarmExpoThailand/videos/1906923676451051