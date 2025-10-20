xs
xsm
sm
md
lg

“โตโยต้า บัสส์” ยกทีม “เจนนี่ได้หมดฯ” จัดไลฟ์สดประมูลรถยนต์ New Yaris Ativ HEV เพื่อสนับสนุนการแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด จัดกิจกรรม “Toyota Buzz X เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ครั้งแรกของประเทศไทย กับการไลฟ์สดประมูลรถยนต์ New Yaris Ativ HEV เริ่มต้นเพียง 1 บาท โดยมี “เจนนี่– รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ร่วมสร้างสีสันผ่านการไลฟ์สดสุดพิเศษ พร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตเต็มวงให้กับแฟน ๆ ณ โชว์รูม โตโยต้าบัสส์ สาขาวิภาวดี
โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สะท้อนแนวคิดของโตโยต้าบัสส์ในการส่งต่อความสุขควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งการประมูลรถยนต์ Toyota New Yaris Ativ HEV ในครั้งนี้ ปิดยอดประมูลสูงสุดที่ 1,000,000 บาท โดยผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการได้แก่ “คุณอมต ชัยเกรียงไกร”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อพลังแห่งการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด ขอร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมจากยอดประมูลอีก 1,000,000 บาท รวมเป็นยอดบริจาคทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดยจะมอบให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้โรงพยาบาลได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางการพทย์ต่อไป

“คุณสุรพล โตวิวัฒน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนสังคมร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทางการแพทย์ของประเทศ ผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุกและมีคุณค่า”

ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมประมูลรถยนต์เพื่อการกุศลแล้ว โตโยต้าบัสส์ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความสุขไปพร้อม ๆ กัน และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและผู้ร่วมงานที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โตโยต้าบัสส์ได้เปิดโปรโมชั่นสุดพิเศษ จองสิทธิ์ซื้อรถยนต์ทุกรุ่นในราคาเพียง 999 บาทเท่านั้น! ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงานและลูกค้าที่ดูไลฟ์สด พากันรีบจองสิทธิ์ดังกล่าวเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โตโยต้าบัสส์ ทุกบริการ กด 1268















“โตโยต้า บัสส์” ยกทีม “เจนนี่ได้หมดฯ” จัดไลฟ์สดประมูลรถยนต์ New Yaris Ativ HEV เพื่อสนับสนุนการแพทย์
“โตโยต้า บัสส์” ยกทีม “เจนนี่ได้หมดฯ” จัดไลฟ์สดประมูลรถยนต์ New Yaris Ativ HEV เพื่อสนับสนุนการแพทย์
“โตโยต้า บัสส์” ยกทีม “เจนนี่ได้หมดฯ” จัดไลฟ์สดประมูลรถยนต์ New Yaris Ativ HEV เพื่อสนับสนุนการแพทย์
“โตโยต้า บัสส์” ยกทีม “เจนนี่ได้หมดฯ” จัดไลฟ์สดประมูลรถยนต์ New Yaris Ativ HEV เพื่อสนับสนุนการแพทย์
“โตโยต้า บัสส์” ยกทีม “เจนนี่ได้หมดฯ” จัดไลฟ์สดประมูลรถยนต์ New Yaris Ativ HEV เพื่อสนับสนุนการแพทย์
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น