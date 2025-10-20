“โตโยต้า บัสส์” ยกทีม “เจนนี่ได้หมดฯ” จัดไลฟ์สดประมูลรถยนต์ New Yaris Ativ HEV เพื่อสนับสนุนการแพทย์

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด จัดกิจกรรม “Toyota Buzz X เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ครั้งแรกของประเทศไทย กับการไลฟ์สดประมูลรถยนต์ New Yaris Ativ HEV เริ่มต้นเพียง 1 บาท โดยมี “เจนนี่– รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ร่วมสร้างสีสันผ่านการไลฟ์สดสุดพิเศษ พร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตเต็มวงให้กับแฟน ๆ ณ โชว์รูม โตโยต้าบัสส์ สาขาวิภาวดี
โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สะท้อนแนวคิดของโตโยต้าบัสส์ในการส่งต่อความสุขควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งการประมูลรถยนต์ Toyota New Yaris Ativ HEV ในครั้งนี้ ปิดยอดประมูลสูงสุดที่ 1,000,000 บาท โดยผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการได้แก่ “คุณอมต ชัยเกรียงไกร”
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อพลังแห่งการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด ขอร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมจากยอดประมูลอีก 1,000,000 บาท รวมเป็นยอดบริจาคทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดยจะมอบให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้โรงพยาบาลได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางการพทย์ต่อไป
“คุณสุรพล โตวิวัฒน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนสังคมร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทางการแพทย์ของประเทศ ผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุกและมีคุณค่า”
ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมประมูลรถยนต์เพื่อการกุศลแล้ว โตโยต้าบัสส์ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความสุขไปพร้อม ๆ กัน และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและผู้ร่วมงานที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โตโยต้าบัสส์ได้เปิดโปรโมชั่นสุดพิเศษ จองสิทธิ์ซื้อรถยนต์ทุกรุ่นในราคาเพียง 999 บาทเท่านั้น! ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงานและลูกค้าที่ดูไลฟ์สด พากันรีบจองสิทธิ์ดังกล่าวเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โตโยต้าบัสส์ ทุกบริการ กด 1268