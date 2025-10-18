มือลั่น!? “แม่เกตุ” โทร.หา “เจนนี่” ระหว่างสัมภาษณ์ เจนนี่โทร.กลับ แต่ไม่รับสาย ขอจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ ค่าตัว 1 ล้าน!

“เจนนี่ ได้หมดฯ” ขอจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ ค่าตัวออกอีเวนต์ 1 ล้านบาท จาก 1.5 แสน ถึง 2 แสน แฮปปี้ยอดไลฟ์ 9 วัน ฟัน 800 ล้าน ไม่เกินอาทิตย์นี้ได้ 1 พันล้าน ส่วน 1 ปีได้หมื่นล้านหรือไม่ ก็ไม่เป็นไร จ้างเลขาฯ ดีลงานเพิ่ม 30 คน แตกตื่น “แม่เกตุ” โทร.หาหลังสัมภาษณ์จบระหว่างอยู่ต่อหน้าสื่อ เจนนี่โทร.กลับแต่ไม่รับสาย โอดเดี๋ยวหาว่าเตี๊ยมอีก
ทำเอาสาว “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ถึงกับต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของตัวเอง หลังจากที่ได้รับการติดต่อให้ออกอีเวนต์ด้วยค่าตัว 1 ล้านบาท ซึ่งในงานโตโยต้า บัสส์ x เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์สด ประมูล New Yaris Ativ HEV เริ่มต้น 1 บาท*[รายได้จากการประมูลมอบให้โรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ โตโยต้า บัสส์ สาขา วิภาวดี เจนนี่ได้เปิดใจต่อสื่อมวลชน พร้อมเผยว่าภูมิใจมาก ไลฟ์สด 9 วัน ฟัน 800 ล้าน มั่นใจพันล้านไม่เกินอาทิตย์นี้
“วันนี้ดีใจ คิดว่าอีเวนต์จะไม่ได้มาช่วงนี้ แต่ทางโตโยต้าเขาด่วนมาเลย ก็เลยมา อยากร้องเพลงด้วย วันนี้มีงานกุศล รายได้ประมูลรถทั้งหมด ไม่ว่าแฟนคลับประมูลเท่าไหร่ โตโยต้าสมทบอีก 1 ล้านช่วยทางการแพทย์ให้กับรพ.ค่ะ
จริงๆ เรตโชว์ตัวหนูอยู่ที่ 1.5 แสน - 2 แสน แต่เขาให้ล้านนึงมาให้หน่อย จริงๆ มันก็ตัดสินใจยากเพราะต้องเคลียร์คิว แต่อยากจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ว่าครั้งนึงเราเคยรับเงินค่าตัว 1 ล้าน
ส่วนเรื่องบูธจริงๆ เขายังไม่ซื้อหรอก แต่เราให้ใจเขาก่อน ที่เหลือเขาเป็นนักธุรกิจ เขาดูออกถ้าซื้อยังไงก็กำไร ก็ขอบคุณที่เห็นศักยภาพของเรา ให้เรามาไลฟ์สดนอกสถานที่ ก็เหมือนได้พักผ่อน หนูอยู่แต่ในบ้านมา 9 วันติดแล้ว ไม่ได้ไปไหนเลย
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นโพสต์ประมูลแล้วค่ะ ปิดบ่าย 3 รอติดตามว่าใครจะได้ไป ยอดยังไหลไปเรื่อยๆ หลักแสนแล้วค่ะ ถ้าใครดูอยู่ตอนนี้ก็ยังทัน ปิดประมูลบ่ายสามนะคะ เอาไปช่วยรพ.กันค่ะ (จองให้แฟนคลับ?) ไหนๆ เขาจ้างเรามาแล้ว เดี๋ยวจะจองโตโยต้าไปแจกในวันดับเบิ้ลเดย์ให้อีกคันด้วยค่ะ เดี๋ยวดูว่าเขาอยากทำการตลาดตัวไหน คุยเรื่องส่วนลดให้เสร็จค่ะ”
ลั่นอีเวนต์ไหนให้ค่าตัวหนึ่งล้านจะเคลียร์คิวให้เลย
“มีเรื่อยๆ ค่ะ กำลังดูกันอยู่ ส่วนเรตค่าตัวหลักล้านไหม ไม่ค่ะ เดี๋ยวรอดูอีกที จังหวะ ถ้าใครฟันมาล้านนึงจะเคลียร์ให้เลย แต่ถ้าไม่ฟันมาล้านนึงก็เช็กคิวกันไป (รับสายไหว?) โอ้โห ตอนนี้อยากเปิดเบอร์รับงานให้ดูมาก หนูไม่ได้รับเป็นหมื่นสายเลย อยากช่วยทุกคน อยากรับงานทุกคน แต่ตอนนี้ทีมงานไม่ได้นอนกันเลย จากที่มีเลขาฯ คนเดียว ตอนนี้หนูมี 30 คน ก็ยังไม่โอเค คุยกันยังไม่หมดเลย คนเก่าก็ดึงกลับมาหมดเลย คนใหม่ก็รับเพิ่ม หลังบ้านติ๊กต๊อกก็ไปจ้างมาหลักแสนหลักล้านเพื่อมาเคลียร์ให้เป็นระบบมากขึ้น ฟีเวอร์ยาวๆ ทั้งปีค่ะ แต่ปีหน้าปรับระบบใหม่ ตอนนี้ดีขึ้นเยอะ เมื่อก่อนพี่ๆ ดารามาคิวจะวุ่นวายมาก แต่เดี๋ยวนี้โอเค ถ้าเลทก็ไม่เกิน 1 ชม.”
ยันเทศกาลเจนนี่ มีคนดู 2 พันก็ไลฟ์ ไม่ติดเรื่องยอด ชีวิตเป็นแม่ค้าอยู่แล้ว
“มันอยู่ที่เจนนี่ ต่อให้คนดูพันสองพันหนูก็ไลฟ์ได้ หนูไม่ได้ติดเรื่องยอดคนดู เพราะเราเป็นแม่ค้าอยู่แล้ว ต่อให้วันนี้คนไม่มาบ้านเรา คนไม่มาดูไลฟ์เรา แต่เราทำงานตรงนี้อยู่แล้ว อันนี้เบื้องต้นยาวๆ ไปถึงสิ้นปี พอต้นปีเราปรับจากตลาดออนไลน์ เป็นตลาดที่เกิดขึ้นจริง เป็นมหกรรม ยิว-เจน ที่หนูกำลังโพสต์ขายบูธละ 1 ล้านบาท อันนี้คนสนใจบูธเยอะมาก ฝากทุกคนด้วยนะคะ 12 วัน ตกวันละ 8 หมื่นกว่าบาท เดี๋ยวหนูไปไลฟ์สดให้สองรอบ แล้วจะจ้างดารา อินฟลูฯ นักร้อง อีก 200 คน ให้ไปไลฟ์สดให้บูธ และแบรนด์หนู คุณดังที่สุด หนูรับแค่ 1 พันบูธแค่นั้น ตอนนี้หลัก 100 บูธแล้วค่ะ กำลังเลือกอยู่ว่าจะอิมแพค หรือศูนย์สิริกิตติ์
เป็นการต่อยอดค่ะ แล้วไม่อยากให้คนเบื่อด้วย อยากให้คนที่อยากมีอาชีพไปไลฟ์สดที่หน้าบูธ แต่ละบูธก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้ อยากมีรายได้ต้องไปงานนี้ บูธไหนอยากดัง อยากแจ้งเกิดก็มาซื้อบูธของเรา
หาก 2-3 เดือนข้างหน้ากระแสไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ กระแสไม่มีเราสร้างขึ้นได้ เราไม่ได้ซีเรียส ขอแค่ทำทุกอย่างให้เต็มที่ก็พอ ต่อให้วันนึงไม่มียอดคนดูที่เป็นออแกนิกส์ เราสามารถยิงแอดได้ ทุกอย่างมันพลิกผันไปได้ หนูดึงมา 8 ปี อีก 3 เดือนหนูมั่นใจว่าทำได้”
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เลี้ยงกระแส
“ก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ค่ะ มีความเรียลนี่แหละ เราก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดฉันต้องดึงเป็นปีๆ แต่ถ้ามีโอกาสได้ทำไปตลอดก็ยินดี และยินดีทำไปเรื่อยๆ ที่เรามาต่อยอดเรื่องบูธก็เพราะว่าอย่างน้อยทุกคนได้รู้จักตลาดเจนนี่มากขึ้น บูธนี้ยังส่งเสริมชาวบ้านที่เขาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทำอาหารเล็กๆ ร้านเล็กๆ หนูก็ให้เขามาฟรี อยู่บูธติดกับพี่ๆ ดารา ช่วยดันช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของพวกเขา ก็มาฟรีเลย แต่ละภาคจะส่งทีมไปประจำจุดให้เดินทางไปเสนอสินค้านั้น ว่ามีมานานหรือยัง ทำมาเท่าไหร่แล้ว ไม่ใช่รีบทำรีบเสร็จ เพื่อการนี้”
ไลฟ์ 9 วัน ฟัน 800 ล้าน พันล้านไม่เกินเอื้อม
“ประมาณ 800 ล้านค่ะ (ที่ตั้งเป้า 1 เดือนได้พันล้านก็อยู่แค่เอื้อม?) ใช่ หนูว่าพันล้านน่าจะไม่เกินสักอาทิตย์นึง ปีนึงหมื่นล้านก็มีโอกาส ก็อยากทำให้ได้ แต่ก็ตั้งไว้ก่อนให้เรามีไฟ มีแพสชั่น แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ไม่เป็นไรค่ะ”
ขณะที่สัมพันธ์แม่เกตุ เจนนี่เผยว่าตั้งแต่ประกาศในรายการโหนกระแสว่าจะล้างหนี้ให้แม่เกตุก็ยังไม่ได้คุยกับแม่เลย เรื่องหนี้ไม่จ่ายตรงเจ้าหนี้ แต่จะให้เงินแม่เกตุ ต้องการวัดใจกันไปเลยว่าแม่เป็นคนใหม่แล้วหรือไม่ ซึ่งเกิดจังหวะโบ๊ะบ๊ะ ทันทีที่เจนนี่สัมภาษณ์จบ มีเบอร์แม่เกตุโทร. เข้ามา เป็นลักษณะกดตื๊ดเดียวแล้ววางเลย เจนนี่รับสายไม่ทัน จึงได้โทร.กลับไป แต่แม่เกตุก็ไม่รับสาย พร้อมเผยขำๆ เดี๋ยวหาว่าเตี๊ยมอีก