ผู้โชคดีเฮลั่น! รับรางวัลใหญ่จาก “ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง” ครั้งที่ 1 เปลี่ยนซองทาโรให้เป็นพลังงานสะอาด พร้อมลุ้นโชครวมกว่า 16 ล้านบาท!

จับฉลากได้ผู้โชคดีครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย สำหรับแคมเปญ “ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง” โดย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จับมือไปรษณีย์ไทย, PTG และ SLEEK EV ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จับรางวัลมอบโชค ได้แก่ คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ งานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด , คุณนเรศ ไชยวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด , คุณปิย สมุทรโคจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) , คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ ผู้อำนวยการงานพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด , คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์ ที่ปรึกษา บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) , คุณพิฑูรย์ พึ่งวิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ งานการขาย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) , คุณสุทิศา คล้ายเกตุ รองกรรมการผู้จัดการ งานธุรกิจสินค้า Taro บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) , คุณธันยาภัทร์ ศุภเลิศวรวัชร์ รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) , คุณขนิษฐา ศิวบุณยวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
และมีสักขีพยาน 3 ท่าน คุณจิราภรณ์ แสงอรุณ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) , คุณกฤษฎิ์ณิชา ไชยเสนบดินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กรมการปกครอง , คุณมาวิน แสงปราโมทย์ ตำแหน่ง พิธีกรและโปรดิวเซอร์รายการ "บางกอก กระซิบ" (BANGKOK GOSSIP) ทางช่อง 3HD
สำหรับแคมเปญ“ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง”
เพียงซื้อ ผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโร ประเภททาโรเส้น, ทาโรโรล, ทาโรอบกรอบ, ทาโรเส้นชุบน้ำจิ้ม, ทาโรปลาแผ่นแซ่บ ทาโรชีส หรือทาโรชนิดใด รสชาติใด ราคาใดก็ได้ ตามเงื่อนไข ที่วางจำหน่ายทั่วไปตามร้านค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางจำหน่ายอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนการซื้อ และจำนวนสิทธิในการร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่ได้ทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 – 31 มกราคม 2569 สิทธิจะได้ได้รับการเคลียร์ทุกเดือน ส่งซองทุกเดือนได้ลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือนโดยมีรางวัลที่แจกใหญ่แจกหนัก รวม 5 ครั้ง มูลค่ารวมกว่า 16 ล้านบาท! ได้แก่
รางวัลที่ 1 รางวัลรถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX30 Core รุ่น Single Motor Extended Range MY2025 มูลค่า 1,590,000 บาท รวมจำนวน 6 รางวัล
รางวัลที่ 2 รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า SLEEK TYPE-S Pro รุ่น Taro Limited Edition มูลค่า 65,900 บาท รวมจำนวน 60 รางวัล
รางวัลที่ 3 รางวัลโทรศัพท์มือถือ iPhone16 Pro (128GB) มูลค่า 31,886 บาท รวมจำนวน 60 รางวัล
รางวัลที่ 4 รางวัล iPad Air 11 inches M3 (Wi-Fi + Cellular 128GB) มูลค่า 25,840.50 บาท รวมจำนวน 60 รางวัล
ยังเหลือการจับรางวัลอีก 4 ครั้ง
โดยครั้งที่ 2 (ส่งชิ้นส่วน 1-31 ต.ค.68)
จับรางวัลผู้โชคดี วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568
ครั้งที่ 3 (ส่งชิ้นส่วน 1-30 พ.ย.68)
จับรางวัลผู้โชคดี วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568
ครั้งที่ 4 (ส่งชิ้นส่วน 1-31 ธ.ค.68)
จับรางวัลผู้โชคดี วันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2569
ครั้งที่ 5 (ส่งชิ้นส่วน 1-31 ม.ค.69)
จับรางวัลผู้โชคดี วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
รีบส่งกันเข้ามาเยอะๆ เพื่อลุ้นโชคใหญ่ที่จัดใหญ่ แจกจริง!
สามารถติดตามรายละเอียด และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.taroraklok.com รวมทั้งทาง Facebook TARO NO FAT และ TARO กินสนุกดี แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในการจับรางวัล ครั้งที่ 2ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568