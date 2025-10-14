"คิมซูฮยอน" โต้กลับ “ข้อความถูกปลอมขึ้น!” ทีมกฎหมายเผย มีแฟนตัวจริงอีกคน ไม่ใช่ "คิมแซรน”

วันที่ 13 ตุลาคม ทีมกฎหมายของนักแสดงหนุ่ม คิมซูฮยอน ออกแถลงผ่าน Money Today ยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาเคยส่งข้อความไม่เหมาะสมถึงนักแสดงผู้ล่วงลับ คิมแซรน ขณะเธอยังเป็นผู้เยาว์วัยเพียง 16 ปี
ก่อนหน้านี้ ครอบครัวของคิมแซรนอ้างว่ามีข้อความจากคิมซูฮยอนส่งถึงเธอในเดือนมิถุนายน 2016 เช่น “ไว้ค่อยจูบกันทีหลังนะ” และ “นี่ก็ห้ามเหรอ?” ซึ่งบ่งชี้ว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวตั้งแต่ปี 2015 ตอนที่คิมแซรนยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมต้น
ทีมตัวแทนของคิมซูฮยอนชี้ว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง และได้ใช้ตารางการถ่ายทำที่ยืนยันได้จริงเป็นหลักฐาน ในเดือนมิถุนายน 2016 เขากำลังอยู่ในช่วงถ่ายทำภาพยนตร์ Real อย่างเข้มข้น โดยมีคิวถ่ายถึง 18 วันในเดือนนั้น (วันที่ 2, 6–9, 11, 13–15, 19–22, 25–26, 28–30)
โดยเฉพาะวันที่ 22, 25 และ 26 มิถุนายน — วันที่อ้างว่าเป็นช่วงเวลาของการส่งข้อความ — กลับตรงกับตารางถ่ายทำเต็มวันของเขาทั้งหมด
กองถ่ายอยู่ที่ ย็องจงโด เมืองอินชอน ซึ่งต้องใช้เวลาขับรถจากบ้านใน ซองซูดง กรุงโซล ถึง 2 ชั่วโมงต่อเที่ยว เขาต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตี 6 และกลับถึงบ้านเกือบเที่ยงคืน หลังทำงานตั้งแต่ 8.00–22.00 น. ทุกวัน ทีมกฎหมายระบุว่า “ด้วยตารางงานที่แน่นขนาดนี้ เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีเวลาแอบคบหาหรือพบใครได้เลย”
เจ้าหน้าที่กองถ่ายยังให้การยืนยันว่า “เขาแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ทุกวันถ่ายฉากแอ็กชันในน้ำ กลับบ้านเพื่อพักเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วต้องออกมาถ่ายทำต่อ”
ยังมีข้อความอีกชุดหนึ่งที่อ้างว่าถูกส่งในเดือนเมษายน 2018 ซึ่งระบุว่า “เราจะได้เจอกันวันพฤหัสฯ (5 เม.ย.) ใช่ไหม? ฉันคิดถึงเธอ อยากเจอจัง ฉันจะเสร็จจากยิมประมาณสามทุ่ม”
แต่หลักฐานจากกองทัพยืนยันว่า คิมซูฮยอนอยู่ระหว่างการฝึกภาคสนามตั้งแต่วันที่ 2–5 เมษายน 2018 จึงไม่มีทางที่เขาจะส่งข้อความเช่นนั้นได้
แม้เวลาผ่านไปหลายเดือน คดีระหว่าง คิมซูฮยอน, สถาบัน Garo Sero และครอบครัวของคิมแซรนยังไม่มีความคืบหน้า ตำรวจปฏิเสธให้ความเห็นเพิ่มเติมและยังไม่มีการกำหนดวันไต่สวน
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งนี้ได้ทำลายทั้งชื่อเสียงและสถานะทางการเงินของคิมซูฮยอนไปแล้ว เขากำลังเผชิญกับการเรียกร้องค่าชดเชยจากแบรนด์ต่าง ๆ มูลค่า 7.3 พันล้านวอน (ประมาณ 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และอาจต้องชำระค่าปรับให้กับ Disney+ ตั้งแต่ 18 พันล้านวอน ไปจนถึง 180 พันล้านวอน
เมื่อเดือนกรกฎาคม มีรายงานว่าเขาขายอพาร์ตเมนต์มูลค่า 6.1 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้จ่ายค่ากฎหมายและค่าชดเชย ขณะเดียวกัน ต้นสังกัด Gold Medalist ก็กำลังถูกสอบสวนข้อหาฉ้อโกงทางการเงิน และตัวคิมเองก็ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ตั้งแต่การแถลงข่าวทั้งน้ำตาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คิมซูฮยอนได้หายตัวไปจากสาธารณะ มีข่าวลือว่าเขาอาจหลบไปอยู่ต่างประเทศหรือใช้ชีวิตอย่างเงียบ ๆ ในเกาหลี โดยไม่มีแผนจะกลับสู่วงการบันเทิงในเร็ว ๆ นี้
ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทนายความ โกซังร็อก ได้ออกมาโต้ข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์กับผู้เยาว์อีกครั้ง โดยเปิดเผยบันทึกในสมุดประจำตัวทหารของคิมซูฮยอน ซึ่งระบุถึง “แฟนสาว” ที่ไม่ใช่คิมแซรน และยืนยันว่าภาพถ่ายที่ครอบครัวของคิมแซรนและ Garo Sero Institute เผยแพร่นั้นถ่ายหลังปี 2019 เมื่อคิมแซรนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว
แม้ครอบครัวจะอ้างว่ามี “ภาพถ่ายนับพัน” ที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ แต่ตลอดเวลากว่า 6 เดือนก็ยังไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้แม้แต่ชิ้นเดียว
ทนายโกเน้นย้ำว่า “นี่คือกรณีของการสร้างหลักฐานเท็จและการหมิ่นประมาทโดยเจตนา เพื่อทำลายชื่อเสียงของคิมซูฮยอน การล้างมลทินให้เขาไม่ใช่แค่ปกป้องนักแสดงคนหนึ่ง แต่คือการทวงคืนความยุติธรรม”