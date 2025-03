อีกหนึ่งแบรนด์ที่อาจหยุดร่วมงานด้วย! แบรนด์ความงามยอดนิยม Y.O.U มีแผนที่จะยุติสัญญากับ "คิมซูฮยอน“

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกค้นหาอีกครั้ง เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในที่สาธารณะ นักแสดงคนนี้ ซึ่งเคยติดอันดับหนึ่งในนักแสดงชายที่ได้รับค่าตัวสูงสุดในเกาหลีใต้ กำลังเผชิญกับกระแสความคิดเห็นจากสังคมอย่างรุนแรง แม้ว่าต้นสังกัดของเขาจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ แต่ครอบครัวของ "คิมแซรน" (ผู้เสียชีวิต) ยังคงเปิดเผยหลักฐานใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นที่ทราบกันดีว่า คิมซูฮยอน ในฐานะนักแสดงชายระดับแนวหน้าของเกาหลีใต้ เคยเป็นเป้าหมายของการร่วมมือกับแบรนด์ดังมากมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อพิพาทครั้งนี้ มูลค่าทางการค้าของเขากำลังเผชิญกับวิกฤติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยมีหลายแบรนด์ที่ทยอยยุติความร่วมมือ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแบรนด์ความงามชื่อดัง Y.O.U ที่เคยแต่งตั้ง คิมซูฮยอน เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ตั้งแต่ปี 2022"เนื่องจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ Y.O.U อาจจะไม่ต่อสัญญากับคิมซูฮยอน หรืออาจยุติความร่วมมือก่อนกำหนดหมดสัญญา" แหล่งข่าวนิรนามเปิดเผยทั้งนี้ แบรนด์ Y.O.U กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหารือภายในอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับจุดยืนและค่านิยมหลักของแบรนด์ปัจจุบัน บัญชีทางการของ Y.O.U ในหลายประเทศ ได้ดำเนินการลบโพสต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคิมซูฮยอนออกไปแล้ว และในขณะเดียวกัน สื่อโฆษณาออฟไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ถูกถอดออกตามลำดับ