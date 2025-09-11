สภาไฟเขียวรับหลักการร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ-ล้างมลทินปชช.รุกป่า ชี้นโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” สร้างความไม่เป็นธรรม

สภามติเอกฉันท์ 243 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ-ล้างมลทินประชาชนคดีบุกรุกป่าชี้นโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” สร้างความไม่เป็นธรรม ประชาชนผู้ยากไร้ถูกดำเนินคดีนับหมื่นราย ตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาต่อ หวังคืนสิทธิและศักดิ์ศรีให้ผู้เดือดร้อน
วันที่ (11 ก.ย.) ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ยกเว้นความผิดให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐด้านป่าไม้และที่ดิน พ.ศ…. เสนอโดยนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ กับคณะ และร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ…. เสนอโดยนายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กับคณะ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายมีเจตนาคืนสิทธิและศักดิ์ศรีให้ประชาชน โดยนิรโทษกรรมทั้งคดีอาญา แพ่ง และปกครอง ให้กับ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินก่อนรัฐประกาศทับพื้นที่ และกลุ่มผู้ยากไร้ที่ครอบครองไม่เกิน 25 ไร่หลังประกาศที่ดินของรัฐ ย้ำไม่ครอบคลุมถึงนายทุนหรือผู้ร่วมทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐ
พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า หากกฎหมายนี้เกิดขึ้นจริง จะช่วยแก้ปัญหาที่ดินซึ่งเป็นรากเหง้าความขัดแย้ง สร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อยู่มาก่อน และทำให้ป่าอนุรักษ์กลับมาเป็นป่าจริง ขณะที่นายเลาฟั้งอภิปรายว่า ตั้งแต่ปี 2557–2564 มีประชาชนถูกดำเนินคดีบุกรุกป่ากว่า 4,700 คน หากรวมคดีอื่น ๆ กว่าหมื่นคน โดย 90% เป็นชาวบ้านผู้ยากไร้ ไม่ใช่นายทุน จึงถึงเวลา “ล้างมลทิน” และปลดล็อกให้คนเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ส. หลายพรรคอภิปรายสนับสนุนทั้งสองร่าง โดยมองว่านโยบายทวงคืนผืนป่าในอดีตมักสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ขณะที่บางกรณีกลับเอื้อประโยชน์ให้นายทุนมากกว่า
อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีมติ รับหลักการเอกฉันท์ 243 เสียง งดออกเสียง 2 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไป