สาดออร่า! “ยียี ชิษณุชา” คว้ามงกุฎแรก Miss Chinese Global Thailand 2025 ปักหมุดประวัติศาสตร์นางงามวัฒนธรรม ไทย-จีน

ค่ำคืนวันที่ 11 ตุลาคม 2568 บริษัท LP Group จำกัด โดย MD คุณก้องภพ สิมะพิเชฐ ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Chinese Global Thailand 2025 และ วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะ ที่ปรึกษาเวทีฯ ได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการประกวดนางงาม กับเวที Miss Chinese Global Thailand - Final Round” (MCGT 2025) รอบตัดสิน ณ โครงการ Phenix ประตูน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและผู้ร่วมงานคับคั่ง โดยมี อี้ แทนคุณ และ น็อต แม็กซิม ฯ มาร่วมให้กำลังใจ และผู้ที่คว้ามงกุฎอันทรงเกียรติและเป็น Miss Chinese Global Thailand 2025 คนแรกของประเทศไทย ได้แก่ ยียี ชิษณุชา ชีวินกิตติบุญ (แซ่宋)
เวทีประกวด Miss Chinese Global Thailand (MCGT) 2025 นับว่าเป็นปีแรกของการเริ่มต้นสานต่อความตั้งใจของ คุณไบรท์ ก้องภพ สิมะพิเชฐ เจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นที่ 3 ตระกูลซิ้ม ที่ต้องการสื่อสารให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาถึง ตระกูลแซ่ อันเป็นรากเหง้าของตนเอง นอกจากนี้ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีนอีกด้วย แม้จะเป็นปีแรก แต่ MCGT ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้สนใจกว่า 260 คน ก่อนจะคัดเลือกเข้าสู่รอบไฟนอล 22 คน ที่ได้ทำกิจกรรมเก็บตัวและศึกษาวัฒนธรรมไทย-จีนมาตลอด 2 เดือนเต็ม
และการตัดสินในรอบสุดท้ายนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน นำทีมโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , ผศ.ดร.ปรวัน แพทยานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ,นายชยานนท์ อุลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) , คุณไบรท์ ก้องภพ สิมะพิเชฐ เจ้าของลิขสิทธิ์การประกวด Miss Chinese Global และ MD บริษัท LP group , คุณภาคยา โกกิลกนิษฐ ที่ปรึกษากองประกวดฯ , ดร.ป๊อป ณัฐพงศ์ นำศิริกุล ผู้บริหารจาก โรงแรม Grand China Bangkok และนายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด
การประกวดรอบตัดสินเปิดฉากอย่างอลังการด้วย Opening Show รำพัด จากผู้เข้าประกวดทั้ง 22 คน ตามด้วยการเดินโชว์ตัวและแนะนำตัว ท่ามกลางเสียงปรบมือจากผู้ชมทั้งในห้องจัดงานและผู้ชมทาง Live สด บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Miss Chinese Global Thailand https://www.facebook.com/share/v/1FBkLze3eK/
โดยมี คุณจอนนี่ ห่าว ที่ปรึกษาเวทีประกวดฯ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน
จากนั้นชมโชว์กลองจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว และผู้เข้าประกวดได้เดินโชว์ความงามใน รอบชุดว่ายน้ำจีน ก่อนจะเข้าสู่ช่วงสำคัญในการประกาศผลรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์ผู้ใจดีมากมาย อาทิ รางวัล Golden Garment Business Partner มอบให้แก่ MCGT13 ครูเอิน นรินรัตน์ ตู้ทับทิม
ไฮไลต์ที่สร้างความฮือฮาคือรางวัลจาก EBH EYE BANGKOK HOSPITAL ที่มอบรางวัลรวมมูลค่าสูงถึง 962,780 บาท โดยมีผู้ได้รับรางวัลพิเศษจาก EBH อาทิ
* Voucher ทำ LASIK มูลค่า 159,000 บาท ได้แก่ MCGT 09 อันอัน เมตตา
* Voucher ทำศัลยกรรม ตา 2 ชั้น มูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ MCGT 08 ศศิธร
และยิ่งตื่นเต้นสุดๆ เมื่อเข้าสู่รอบสำคัญกับการประกาศผลผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย โดยพิจารณาจากคะแนนกิจกรรมเก็บตัวตลอด 2 เดือน รวมถึงคะแนนจากกรรมการในค่ำคืนนี้ สาวงามทั้ง 8 ต้องเผชิญหน้ากับคำถามวัดทัศนคติในหัวข้อ "ถ้าวันนึงคุณได้ยืนอยู่ต่อหน้าบรรพบุรุษตระกูลแซ่ของคุณ คุณอยากให้ท่านภูมิใจในตัวคุณเรื่องใดมากที่สุด หรือ อยากพูดอะไรกับท่านมากที่สุด"
ต่อมาได้มีการประกาศรางวัล POPULAR VOTE MISS CHINESE GLOBAL THAILAND ซึ่งตกเป็นของ MCGT12 พิมพ์ กมลลักษณ์ จิรเจษฏา (แซ่เจี่ย) ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนคลับอย่างท่วมท้นผ่านกิจกรรม BIODERMA DAY และก่อนเข้าสู่ช่วงตัดสินมีการประกาศรางวัล ฑูตวัฒนธรรมไทย-จีน (Miss Chinese Global Thailand culture 2025) ซึ่งมอบให้กับผู้ที่ทำคะแนนกิจกรรมวัฒนธรรมสูงสุด ได้แก่ MCGT16 สวย อภิญญา กาวมณี และ MCGT14 อันโตะ อิงฟ้า จึงชัยชนะ (แซ่จึง)
จากการตอบคำถามของ 8 สาวงาม คัดเหลือ 3 สาวงามที่จะเข้ารอบ ได้แก่ MCGT22 เกรซ สิตา สิรโชติกุล , MCGT03 ยียี ชิษณุชา ชีวินกิตติบุญ (แซ่宋) และ MCGT22 ณิชา ณัฐณิชา อยู่เสถียร ภายหลังการตอบคำถามอันชาญฉลาดในรอบ 3 คนสุดท้าย ซึ่งผ่านการสุ่มจับฉลากเลือกซองคำถามจากคณะกรรมการ ก็ถึงเวลาแห่งการประกาศผลอันเป็นที่สุดของค่ำคืนนี้ โดยผู้ที่ครอบครอมงกุฎแห่งวัฒนธรรม
และเป็นมงกุฎแรกของประเทศไทยได้แก่ ยียี ชิษณุชา ชีวินกิตติบุญ (แซ่宋) 🏆
* รองอันดับ 1 Miss Chinese Global Thailand 2025 ได้แก่: เกรซ สิตา สิรโชติกุล
* รองอันดับ 2 Miss Chinese Global Thailand 2025 ได้แก่: MCGT 22 ณิชา ณัฐณิชา อยู่เสถียร
ทั้งนี้ ยียี ชิษณุชา ถึงแม้เวทีประกวดครั้งนี้จะเป็นการประกวดครั้งแรก! แต่ก็ ได้รับการยกย่องว่าเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยคะแนนที่มาจากความโดดเด่นทั้งในด้านความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดี ซึ่งเธอจะเป็นตัวแทนในการสื่อสารแนวคิดเรื่อง รากเหง้าของตระกูลแซ่ และวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป
เวทีประกวด Miss Chinese Global Thailand (MCGT) 2025 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม จากสปอนเซอร์ใจดี ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ผลิตภัณฑ์ BIODERMA ,โรงพยาบาล Masterpiece ,แก๊สรถยนต์ Versus ,Brilliant Power ,Thai Medee Trading ผู้ผลิตและจำหน่าย เสื้อยืดคอตตอน 100% , ตะขาบ 5 ตัว มอบยาดม และ ยาอมตะขาบ 5 ตัวให้น้องๆ และแขกผู้เกียรติตลอดกิจกรรม , โรงแรม Grand siri resort เขาใหญ่ , ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน Homematt Matress , ผลิตภัณฑ์ หมอเส็ง , บริษัท IMAGE AV , ค่ายเพลง IAM , บริษัท Bright venture , เรือดินเนอร์เจ้าพระยา NOAH ,บริษัท Jewelrize เครื่องประดับคริสตัล Swarovski , ATS Travel ผู้ให้บริการรถบัสมาตรฐาน , ผลิตภัณฑ์ MEIGLOW ,โรงแรมแกรนด์ไชน่า , EBH EYE BANGKOK HOSPITAL , แม่ศรีเรือน , Victor Design , New Entry Studio ,The Postura , สกลรถสวย และ CYN communication จำกัด