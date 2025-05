สายช้อปต้องไม่พลาด! T MARK FESTIVAL 2025 พบสินค้าไทยสุดเจ๋งกว่า 60 แบรนด์ 23 พ.ค. – 5 มิ.ย. นี้ ที่บิ๊กซี ราชดำริ

ชวนมาช้อปให้จุใจกับสินค้าไทยคุณภาพดีกว่า 60 แบรนด์ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ T MARK ในงาน T MARK FESTIVAL 2025 ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ แลนด์มาร์กกลางกรุงและปลายทางนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจีนและอาเซียน โดย DITP ผนึกกำลัง บิ๊กซี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. – 5 มิ.ย. 68 นี้ เพื่อเป็นพลังผลักดันรายได้ให้ผู้ประกอบการไทย ตั้งเป้ายอดขายสินค้า T MARK ไม่น้อยกว่า 30 ล้านออกสตาร์ทแล้วสำหรับงานซึ่งรวบรวมสินค้าแบรนด์ไทยภายใต้สัญลักษณ์ T MARK มาให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ช้อปกันอย่างจุใจ ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ ชั้น 3 โดยงานนี้เกิดขึ้นจากความความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรค้าปลีกขนาดใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและบริการแบรนด์ไทยให้เติบโตพร้อมเดินหน้าสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันสินค้าและบริการของไทยให้ก้าวไกลสู่สากลมาอย่างต่อเนื่อง งานจึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว โดยกล่าวถึงความน่าสนใจของการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นการรวมสินค้าและบริการแบรนด์ไทยคุณภาพดี ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ “T MARK” ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ กว่า 60 แบรนด์ ภายใต้คอนเซปต์ซึ่งสื่อความหมายถึงสินค้าและบริการของไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ผ่านการการันตีของ T MARK และถูกคัดสรรมาอย่างดี คนทั่วโลกสามารถมั่นใจและไว้วางใจได้“เป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพสูง ด้านการผลิตสินค้า บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐาน รวมถึงด้านการใช้แรงงานที่เป็นธรรม และเพื่อสร้างการรับรู้ สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศให้ผู้บริโภคทั่วโลกเชื่อมั่นว่า ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานที่มั่นใจได้ สู่การสร้างรายได้ สร้างโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดโลก พร้อมยกระดับและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล” นางสาวสุนันทา กล่าวด้วยความเชื่อมั่นขณะที่กล่าวเสริมว่า การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T MARK เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การจัดงาน T MARK FESTIVAL 2025 : ALL YOU CAN TRUST ในปีนี้ มุ่งให้ความสำคัญในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน อาเซียน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความนิยมสินค้าไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และมองหาสินค้าที่มีคุณภาพโดยจุดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของการจัดงานในครั้งนี้คือการเชิญกลุ่ม KOL หรือผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Key Opinion Leader) ที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อการซื้อและการบริโภคสินค้า ทั้ง KOL ไทย และจีนกว่า 21 คน เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อแชร์ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว พร้อมของฝากน่าซื้อจากประเทศไทยที่มีคุณภาพ เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ โดยมีการพาชมกระบวนการผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน T MARK ผ่านกิจกรรม SITE VISIT ณ บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และดึงดูดผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจีน อาเซียน มองหา จดจำ และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพของไทยที่มีตราสัญลักษณ์ T MARK ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยม เช่น Facebook, TikTok, Wechat, DouYin (โต่วอิน), Xiaohongshu (เสี่ยวหงซู) เป็นต้น“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยสร้างยอดขายสินค้าและบริการไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ได้มากกว่า 30 ล้านบาท” ม.ล.คฑาทอง กล่าวถึงเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากผลของการจัดการงานนอกจากจะมีแบรนด์สินค้าเด่น ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ “T MARK” มาให้ช้อปกันอย่างจุใจแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้ชมและเข้าร่วม ประกอบด้วยโดยสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ T MARK จะได้รับการส่งเสริมการขาย กระตุ้นการซื้อแฝงผ่านป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุดสปอร์ตไลท์บนชั้นวางสินค้าของบิ๊กซี กว่า 10 สาขาทั่วประเทศ ที่มีกลุ่มผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศ อาทิ สาขาราชดำริ สาขาวัน แบงค็อก สาขาเอเชียทีค สาขารัชดาภิเษก สาขาพระราม 4 สาขาพัทยา 3 แห่ง สาขาภูเก็ต 2 แห่ง เป็นต้นเพื่อสร้างประสบการณ์ต่อสินค้าไทยให้กับผู้บริโภค ให้จดจำยอมรับในคุณภาพของสินค้าไทย และเสริมสร้างความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T MARK ในด้านคุณภาพ มีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม (Fair Labour) อุตสาหกรรมสีเขียว และมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2568 ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ดี ๆ ผ่านกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเวิร์กชอปสัมผัสประสบการณ์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยผ่านการทดลองทำด้วยตัวเอง โดยใช้สินค้า T MARK เป็นส่วนประกอบหลัก กับ 5 กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทำลิปออยล์ จากน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิคแบรนด์ทรอปิคานา ทำยาดมสมุนไพรไทย จากสมุนไพรหอมแบรนด์ผลไพร ทำสครับเกลือขัดผิว ผสมผงสมุนไพรแบรนด์ชีววิถี ทำน้ำหอมแห้ง (Solid Perfume) จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรแบรนด์ SNPS และทำลูกประคบสมุนไพร จาก บจก. มังกรฟ้า ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลา 14.00 น.พื้นที่สำหรับให้ผู้บริโภค/นักท่องเที่ยว ได้ร่วมสัมผัส และชิมรสชาติความอร่อยของไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อาหารไทยที่เป็นที่นิยม ภายใต้ตราสัญลักษณ์ T MARK อาทิ เครื่องแกงตราบลูเอเลเฟ่นท์ น้ำพริกแม่ประนอม เครื่องแกงตรากินดี แป้งตราเหรียญทองคู่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ที่ได้รับความนิยมจากทั้งผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว ยาดมสมุนไพรตรารูปต้นโพธิ์ น้ำมันมะพร้าวทรอปิคานาออยล์ ชาเรนอง สาหร่ายเถ้าแก่น้อย ถั่วลิสงโก๋แก่ ผลไม้อบแห้งฟรุ๊ตคิง น้ำผลไม้มาลี นมถั่วเหลืองแลคตาซอย น้ำมะพร้าวโคโคแม็ก เบบี้มาย ยาสีฟันราชยาน เกลือขัดผิวเซนต์ชมดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หมุนเวียนมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย กว่า 14 ชุดการแสดง ในช่วงเวลา 13.00 น. ของทุกวัน อาทิ ชุดนาฏยกรรมสยามหุ่นกระบอกไทย การแสดงโขน การแสดงเซิ้งบั้งไฟ การแสดงชุดกินรีร่อน การแสดงชุดโนรา เป็นต้นด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของสินค้าแบรนด์ไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “บิ๊กซี” ในฐานะผู้นำห้างค้าปลีก ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้า โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยผลักดันแบรนด์สินค้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวถึงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดงานครั้งนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แบรนด์ไทยคุณภาพให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผ่านการจัดงาน T MARK FESTIVAL 2025 พร้อมตอกย้ำความมั่นใจในสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ T MARK ซึ่งมีวางจำหน่ายที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ ให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ“บิ๊กซี ได้จัดสรรพื้นที่สำหรับจัดงาน T MARK FESTIVAL 2025 ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK ซึ่งเราเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจาก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ ทั้งยังเป็น “ทัวร์ริสท์ เดสติเนชัน” (Tourist Destination) จุดหมายปลายทางแห่งการเลือกซื้อของฝากจากประเทศไทยของนักท่องเที่ยวนานาประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน และอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มองหาสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดี ในราคาสุดประหยัดได้อย่างครบครัน”ทั้งนี้ นายอัศวิน กล่าวเสริมว่า บิ๊กซี มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งและการบริการด้วยใจเสมอมา อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้ จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ตลอดจนสามารถกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการไทย และขับเคลื่อนแบรนด์สินค้าไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างแน่นอนสำหรับงาน T MARK FESTIVAL 2025 : ALL YOU CAN TRUST ได้เริ่มจัดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม และจะมีงานไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2568 ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ ชั้น 3 ระหว่างเวลา 10.00 - 02.00 น. และสามารถพบตราสัญลักษณ์ T MARK ได้บนฉลากและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือป้ายตราสัญลักษณ์ ณ สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtrustmark.com