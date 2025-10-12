เปิดไลฟ์สไตล์ “ปิ๊ง จิรัชญา ตั้งวิทูรธรรม” เซเลบสาว ทายาทอสังหาฯ กับภาพลักษณ์หรูหรามีระดับ

“ปิ๊ง จิรัชญา ตั้งวิทูรธรรม” กลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่กำลังถูกพูด ถึงในแวดวงสังคม ด้วยภาพลักษณ์ของหญิงสาวรุ่น ใหม่ที่มีทั้งความงามและรสนิยมทางแฟชั่นชัดเจน เธอเป็น ทายาทตระกูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นักสะสมที่ดินย่านสีลมและสาทร และมีไลฟ์สไตล์ที่สะท้อน ความหรูหราอย่างมีเอกลักษณ์
ในโลกออนไลน์ ภาพของ “ปิ๊ง จิรัชญา” มักมาพร้อมกับความอลังการ การปรากฏตัวของเธอแต่ละครั้ง แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในรายละเอียด ตั้งแต่การเลือก ชุด กระเป๋า รองเท้า ไปจนถึงเครื่องประดับที่เข้ากันอย่าง ลงตัวในทุกโอกาส เห็นได้ชัดว่าเธอเป็นสาวก น้องม้า อย่าง Hermes ที่เธอมีมากกว่าหลายสิบใบ และมักสวมใส่เครื่องประดับอัญมณี สะสม ของหายาก ที่สวยงามอยู่เป็นประจำ
นอกจากความงามภายนอกแล้ว “ปิ๊ง จิรัชญา” ยังเป็นที่รู้จัก ในมุมของหญิงสาวที่ชื่นชอบความสงบและเรียบง่าย ใช้เวลา ว่างไปกับการพักผ่อนกับครอบครัว รวมถึงการทำบุญและร่วม กิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นภาพนั่งจิบชาที่รีสอร์ตส่วนตัว ภาพเดินเล่น ท่ามกลางวิวเมืองใหญ่ หรือนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปท่องเที่ยว ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองใน บรรยากาศอบอุ่นนั้น “ปิ๊ง จิรัชญา” ยังคงถ่ายทอดความมั่นใจ ในแบบผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน กลายเป็นภาพจำของ หญิงสาวที่ทั้งสง่างามและเป็นธรรมชาติในเวลาเดียวกัน
ด้วยบุคลิกที่หรู มีสไตล์ และเต็มไปด้วยเสน่ห์ในแบบผู้หญิงมี คลาส “ปิ๊ง จิรัชญา ตั้งวิทูรธรรม” จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเซเลบ สาวที่ถูกจับตามองในแวดวงสังคมไทย เธอคือภาพสะท้อน ของหญิงยุคใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยกับความ เรียบง่ายได้อย่างลงตัว และเข้าใจคำว่า “หรูอย่างมีระดับ” อย่างแท้จริง