“ปิ๊ง จิรัชญา ตั้งวิทูรธรรม" นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง เติบโตอย่างสวยงามในแบรนด์ “The Clover Gems” และร้านเช่าชุดแบรนด์หรู “Three Wishes.wd”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชีวิตเติบโตในครอบครัวนักธุรกิจเก่าแก่ย่านสาทร–สีลม ซึ่งมีรากฐานจากกิจการค้าพลอยและธุรกิจโรงแรม "ปิ๊ง จิรัชญา ตั้งวิทูรธรรม" คนรุ่นใหม่ที่มากความสามารถ ผู้มีทั้งความมุ่งมั่นวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและรสนิยมที่โดดเด่น

"ปิ๊ง"จิรัชญา ตั้งวิทูรธรรม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะ Liberal Arts มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนต่อยอดความรู้ในระดับปริญญาโทด้าน International Marketing ที่ Coventry University London ด้วยผลการเรียนระดับ เกียรตินิยมอันดับ 1

หลังเรียนจบ ปิ๊งกลับมารับช่วงต่อจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว พร้อมกับเริ่มสร้างเส้นทางของตัวเองในโลกแฟชั่น ด้วยการก่อตั้งแบรนด์เครื่องประดับ “The Clover Gems” ที่ต่อยอดจากกิจการค้าพลอยของที่บ้าน โดยเน้นงานดีไซน์ร่วมสมัย ผสมความคลาสสิกและความหรูหราในแบบฉบับของหญิงยุคใหม่

นอกจากนี้ ปิ๊งยังเป็นผู้ริเริ่มร้านเช่าชุดแบรนด์เนมและชุดออกงานในชื่อ “Three Wishes.wd” ที่เข้าใจหัวใจของผู้หญิงยุคใหม่ที่อยาก “ครบ จบที่เดียว” ทั้งความสวยงามและความมั่นใจ ปัจจุบันร้านนี้เป็นที่รู้จักในหมู่สาวๆ วงการแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

นอกเหนือจากบทบาทนักธุรกิจ ปิ๊งยังเป็นหญิงสาวที่หลงใหลในการเดินทางและการเรียนรู้ชีวิตใหม่ ๆ ผ่านการท่องเที่ยวคนเดียวทั่วโลก ซึ่งเธอมักแบ่งปันมุมมองผ่านอินสตาแกรมให้แฟนๆ ได้เห็นภาพของผู้หญิงที่ทั้ง “อิสระ มั่นใจ และมีวิสัยทัศน์”

โปรไฟล์ขนาดนี้ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ทั้ง เก่ง มีคลาส และยังโสดในวัยไม่ถึง 30 หญิงสาวที่พร้อมเติบโตอย่างมั่นคงในเส้นทางของตัวเอง ทั้งในแวดวงธุรกิจและแฟชั่น
















