สถิติมีไว้ทุบ! มิติใหม่ “เจนนี่” 6 ชม. 40 ล้าน แบรนด์ทั่วฟ้าเมืองไทยบุกบ้าน กาละแมร์อึ้ง! 10 นาที 10 ล้าน

ขึ้นแท่นเป็นนักธุรกิจ 100 ล้านไปแล้ว สำหรับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ หลังจากรับปักตะกร้าให้แบรนด์ต่างๆ จนสร้างมิติใหม่แห่งการขาย ทำยอดขายภายใน 5 นาที 10 นาที บางแบรนด์ทะลุ 10 ล้าน ของหมดเกลี้ยงจนเจ้าของแบรนด์น้ำตาแตก ล่าสุดทำเอาแม่ค้าพ่อค้าแห่บุกไปบ้านเจนนี่ต่อคิวยาวเป็นหางว่าว เพื่อให้ช่วยขาย
โดยไลฟ์ที่ทำแฟนๆ เมามันส์มากในการเอฟ คือ “กาละแมร์ พัชรศรี เบญมาศ” เพียง 10 นาที ขายได้ 10 ล้าน หรือจะเป็น “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” หย่อนก้นไม่ถึง 5 นาที ก็ฟาดไปแล้ว 5 ล้าน เจ้าตัวถึงขั้นงงๆ ก่อนน้ำตาแตก “น้องฉัตร” เมกอัปอาติสต์ชื่อดัง 3 นาที ขายได้ 2.6 ล้านกว่า ถึงขั้นอยากเอาพวงมาลัยไปกราบ ขณะที่ “นารา เครปกะเทย” เผยอยู่กับเจนนี่ 10 นาทีได้กลับมา 3 แสน ถึงขั้นจะเฝ้าหน้าบ้าน 3 วัน พร้อมขอกราบตีx เจนนี่ เพราะทำถึงเกิน ยอดแตกเกินคาดหมาย หรือแม้แต่ “ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ” นำสินค้ามาให้เจนนี่ขาย นั่งได้ไม่นาน ก็ขายได้กว่า 6 ล้าน มีคนดังและแม่ค้าแบรนด์ต่างๆ อัดคลิปเล่าความมหัศจรรย์ของเจนนี่กับการไลฟ์ขาย บางรายเป็นแบรนด์ใหม่ คนรู้จักก็เพราะเจนนี่ ทำเจ้าของแบรนด์ตื้นตันน้ำตาแตก
รวมทั้ง “หนูเล็ก ก่าก๊า” ได้เผยถึงเจนนี่และ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” ว่า “นั่งมองด้วยความภูมิใจ ถ้าฉันมีลูกแบบนี้ ดีใจตายไปเลย ฉันจะช่วยลูกฉันทุกทาง เพื่อให้เขาเหนื่อยน้อยลง จะช่วยพวกเขาหยิบจับทุกอย่าง น้ำตาจะไหลนะ เหมือนมองตัวเอง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทำกัน 2 คนผัวเมีย พี่ภูมิใจในตัวน้องทั้งสองคนมากๆ พวกเอ็งเก่งมากๆ ขอให้ปังๆ ตลอดไปนะ และผ่านพ้นไปได้ทุกเรื่องราวนะ ทุกๆ คน”
ส่วนดรามาที่มีคนแซะเจนนี่ ทำนองว่าคนจนอุดหนุนคนรวย ชาวเน็ตได้เข้าไปโต้แทน เขาเอาเงินไปแลกของ ไม่ได้เปิดรับบริจาคสักหน่อย