“ยิว ฉัตรมงคล” โคตรแค้น “แม่เกตุ” ขู่กับครอบครัวจะสั่งเก็บ เรียกไอ้ตัวเหี้x ทำให้ “เจนนี่” เปลี่ยนไป

“ยิว ฉัตรมงคล” โคตรแค้น “แม่เกตุ” ไปพูดใส่ครอบครัวจะสั่งเก็บตน เรียกว่าไอ้ตัวเหี้x ที่ทำให้ “เจนนี่” เปลี่ยนไป ตนยอมทนถูกคนรอบข้างเจนนี่เกลียด หากไม่ฝึกตำรวจ ไม่มีครอบครัวที่อบอุ่น ไม่มีธรรมะ คงไม่ทนมาถึงทุกวันนี้
หลังจากที่ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” สามีของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ โพสต์ลงโซเชียลว่าเรื่องจริงสุดพีกอยู่ที่ตัว และพร้อมจะเล่าให้ฟัง จากกรณีที่เจนนี่และ “แม่เกตุ” ทะเลาะกัน ในช่วงเย็นของวันนี้ (9 ต.ค.68) ยิวได้ไลฟ์ขายของและเล่าเรื่องราวที่ทำให้ทะเลาะกับแม่เกตุจนถึงขั้นแตกหักว่า…
“แกกับผู้ชายคนนึง เป็นคนข้างๆ ตัวแกตอนนั้นโทร.ไปบอกแม่ผมว่าให้ผมเลิกกับเจนซะ แล้วก็เอาผมกลับบ้านไป ไอ้ยิว ไอ้ตัวเหี้x เรียกว่าไอ้ตัวเหี้x ที่ทำให้เจนเปลี่ยนไป ปั่นหัวเจน ทำให้เจนเกลียดครอบครัว เล่นจิตวิทยา ไซโคให้เจนเกลียดครอบครัว ไม่ช่วยเหลือครอบครัว เจนเปลี่ยนไป เจนเหี้x เพราะไอ้ยิว เขาพูดแบบนี้กับแม่ผม พูดแบบนี้กับผม
ผมคนที่ไม่ว่าเจนจะเจออะไร ร้ายแรงแค่ไหน ผมคือคนแรกที่ปกป้องเจนและคนสุดท้ายที่ยืนเคียงข้างเจนเสมอ ผมคือคนที่ปกป้องเจนโดยไม่สนว่าจะมีใครปกป้องเจนบ้าง เพราะผมมั่นใจว่าผมแข็งแรงพอ และเจนคือแม่ของลูกผม แม่ของลูกผมจะล้มไม่ได้ เพราะลูกผมต้องการแม่
วันที่เจนแย่ที่สุด วันที่เจนโดนด่าเยอะที่สุด สำเร็จที่สุด อะไรก็แล้วแต่ใครที่อยู่ข้าง ใครที่เป็นช่วยเหลือเจน วันที่เจนแย่ที่สุดป้าคนนั้นเขาอยู่ไหน ปากบอกว่ารักหลาน ผมโคตรเจ็บใจเลย เรื่องที่ผมเล่าไปทั้งหมดเขาทำตอนเจนท้อง เขาทำขณะที่เจนท้อง ที่ทำอย่างนั้นเพราะผ่านการขูดรีด ผ่านการกดดันมาทุกอย่างแล้ว กดดันสุดๆ จนไม่รู้จะทำยังไงแล้ว เลยต้องโทร.หาแม่ผม”
ทุกคนบอก “เจนนี่” ดีขึ้นเพราะมีตน มีแต่ “แม่เกตุ” ที่บอกเจนนี่เหี้xเพราะตน โคตรเจ็บใจโคตรแค้นมาพูดกับครอบครัวตนแย่มากว่าจะสั่งเก็บตน
“เจนนี่วันนี้วันที่อยู่กับยิวหลายคนบอกว่าเจนนี่ดีขึ้น ชอบเจนนี่เวอร์ชั่นนี้ กับเจนนี่เวอร์ชั่นเก่าที่อยู่ตรงนั้น ตอนที่ยังไม่เจอผม เสียงของคนเขาพูดยังไง มีแต่คนบอกอยู่กับยิวแล้วเจนดีขึ้น แต่มีคนๆ เดียวที่บอกว่าเจนนี่อยู่กับยิวแล้วเจนเหี้x คือเขาคนนั้น ผมโคตรแค้นที่โทร.หาแม่ผม บอกว่าถ้าไม่เอายิวกลับบ้านจะสั่งเก็บยิว มาพูดแบบนี้กับผมกับครอบครัวผม แม่ผมรักผมมากแค่ไหน เลี้ยงผมมาดีขนาดไหน เขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ คิดว่าเขาจะรู้สึกยังไง ผมโคตรเจ็บใจสุดๆ กล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอ”
เผย “ลิลลี่” ก็เกลียดตน ยอมทนถูกคนรอบข้าง “เจนนี่ เกลียด หากไม่ฝึกตำรวจ ไม่มีครอบครัวที่อบอุ่น ไม่มีธรรมะ คงไม่ทนมาถึงทุกวันนี้
“ส่วนลิลลี่ก็เกลียดยิว เพราะยิวเกลียดแม่เขา คนรอบตัวเจนนี่เกลียดผม แต่วันหนึ่งน้องลิลลี่จะรู้ว่าเป็นเพราะอะไร วันหนึ่งพวกเขาก็จะเข้าใจ ผมอยู่ในที่ๆ มีแต่คนเกลียด แต่ก็สู้และสร้างตัว ผมแพ้ไม่ได้ วันนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าเขายอมสารภาพตัวเองแล้ว ผมขอไม่เจอเขาอีกต่อไป ไม่ขอยุ่งกับคนนี้ตลอดชีวิต ขอบ้าน ผมก็ให้ เอาเงินไปผลาญกับค่าหวย อย่างนี้เหรอที่เรียกว่ารักหลาน
ในวันที่เจนเล่าว่า ผมกับแม่เขาทะเลาะกัน ผมลงมาแล้วเจอเขา ผมเลยถามเขาไปว่าไม่อายบ้างเหรอ คิดบ้างไหมว่าตัวเองทำอะไรผิด ต้องให้ผมถอยไปอีกถึงไหน จะเอาอะไรจากผมอีก เมื่อไหร่จะปล่อยครอบครัวผมไป ไม่มาเบียดเบียนก็พอ ผมไม่ได้ด่าแม่ แต่นี่คือการมีปากเสียงกันของผมกับแม่ยาย ขอให้เขาไม่มายุ่งกับผม เพราะผมรู้สึกพอแล้ว
อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมต้องเจออะไรมา ต้องทนกับอะไรมา ถ้าไม่ฝึกตำรวจ ไม่มีครอบครัวที่อบอุ่น ไม่มีธรรมะ ก็คงไม่ทนมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งที่ผมเจอมันหนักมากจริงๆ เราอยากหนีไปบวช อยากหนีไปป่า แต่เขาไม่ปล่อยเรา ผมสงสารเจน สงสารลิลลี่ สงสารลูก ที่ต้องเจออะไรแบบนี้
วันดีคืนดี วันไหนที่เจนมีความสุข แม่ก็จะโทร.ไปบอกว่าไม่อยากอยู่แล้ว อยากตาย ผมกอดเจนทุกวัน ดูแลและซัปพอร์ตครอบครัวผมอยู่แล้ว จะมีเมียก็ต้องมีเมียที่ทำให้ตัวเองดีขึ้น เขาบอกว่าผมคบกับเจนเพราะว่าเจนรวย แต่ตอนที่คบบ้านยิวรวยกว่าเจนอีก ผมเลือกเมียรวยเพราะว่าผมเลือกได้ เลือกเมียสวย รวย เก่ง ขยัน และรักผม เพราะผมเลือกได้ครับ”