โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จัดประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลนาวังหิน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายมนตรี สีหมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร มอบหมายให้ นายภานุเมศ วัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์พักตร์ ดอกแก้ว นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมโครงการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 กลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลนาวังหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ มีผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน เข้าร่วมประชุมและร่วมกันลงมติในบรรยากาศของความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน