“ตีท้ายครัว” บุกกองธี่หยด! หลอนจน “จิตหลุด

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” ขอตะลุยดินแดนสั่นประสาทแบบไม่มียั้ง! กับกองทัพนักแสดงจากภาพยนตร์สยองขวัญแห่งปี “ธี่หยด” ภาค3 ที่กวาดรายได้ทะลุร้อยล้าน! งานนี้ 3 นักแสดงสุดฮอต เดนิส – จูเนียร์ – เฟรนด์ พาพิธีกร “พี่ป๋อ–พี่อาร์ต–พี่โอ๋” ไปสัมผัสความ “หลอนระทึก” แบบเรียลไทม์ จนกรี๊ดแตก จิตหลุด เสียจริตกันทั้งกอง!!
แต่ไม่หมดแค่นั้น! ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” หรือที่พิธีกรแซวกันว่า “พี่ยักษ์” คนเดิม! กลับมาพร้อมซิกแพค (และความสยอง) ที่แรงกว่าเดิม! มาพูดถึงเบื้องหลังสุดโหดของการถ่ายทำ ที่ต้องเจอกับทั้งอากาศสุดทรหด และฉากที่ทำให้ “ทีมธี่หยด” กลายเป็นเพื่อนรักแน่นแฟ้นกลางความหลอน
นอกจากจะได้ฟังเรื่องสุดสยอง ยังมีโมเมนต์สุดขำ ที่พี่ๆ พิธีกรพา 3 นักแสดงหลอนหลุดโลกไปจนลืมบท บอกเลยว่าสัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” ทั้งฮา ทั้งหลอน ทั้งซิคแพคแน่นๆ ครบรสที่สุดในกาแลคซี่
ใครไม่อยากจิตหลุด ต้องดู!
“ตีท้ายครัว” อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคมนี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33