ชวนสัมผัสความหลอน “UNDER THE CASTLE” เปิดตัวแล้ว!! “แจ็คสัน หวัง” นำทัพสร้างประสบการณ์สุดล้ำกลางใจกรุงเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยิ่งใหญ่สมการรอคอย เมื่อประตูปราสาทแห่งความหลอนได้ถูกเปิดขึ้นแล้ว!! ในงาน “UNDER THE CASTLE” (UTC) จาก TEAM WANG design โดยมี 2 ผู้ก่อตั้งอย่าง “แจ็คสัน หวัง” ไอคอนชื่อดังระดับโลก และ “เฮนรี่ จาง” เดินทางมาร่วมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของอีเวนต์แฟนตาซีรูปแบบใหม่ใจกลางกรุงเทพ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า EMSPHERE ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของเหล่าดาราเซเลบริตี้ชาวไทย อาทิ กลัฟ คณาวุฒิ, โบว์ เมลดา , บี้ ธรรศภาคย์, Butterbear, เจนเย่ เมธิกา, เจ้านาย จินเจษฎ์, เจ้าขุน จักรภัทร, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, โอ๊ต ปราโมทย์, ดีเจมะตูม, ดีเจต้นหอม, แบม ปีติภัทร, เข้ม หัสวีร์, แจ๊คกี้ จักริน, เติร์ด ลภัส, ไทแทน, คิม-กัน วง PROXIE , แฮนน่า-พันช์ วง 4EVE, มิน-อเล็กซ์-เจย์-อาโป-จีซัง-โอโบ-ชีส-แมดดอค-อ๊อตโต้-เฟรม วง DICE, แซม-เลออน-พาย-พี-ติวเตอร์-เบ็น วง CIR.CRL และแฟนคลับที่ยกขบวนกันมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำชวนเขย่าขวัญระทึกใจ ซึ่งงานนี้ถือเป็นการเปิดตัว UTC ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้แปลงโฉมสถานที่จัดงานให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการที่ผสมผสานระหว่าง บ้านผีสิง, เครื่องเล่นสนุกสนาน, และ ตลาดกลางคืนสุดคึกคัก เข้าไว้ในพื้นที่เดียว มอบประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟครบทุกอารมณ์ ทั้งความตื่นเต้น ความสนุก และความประทับใจ

เริ่มต้นสตาร์ทจากการที่แจ็คสันชวนทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์หลอนกันที่ UTC Gift Shop ซึ่งจัดแสดงสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟจากคาแรกเตอร์ “Pumpkie & Spookie” ทั้งเสื้อผ้า ของสะสม และของที่ระลึก ก่อนจะเดินไปช็อปชิมชิลกับอาหารสตรีทฟู้ดไทย และเมนูนานาชาติที่เสิร์ฟมาให้แบบจัดเต็ม ต่อด้วยเล่น “Pumpkie & Spookie’s Mischief Ride” รถบั๊มสุดป่วนเต็มไปด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจ จากนั้นเดินทางเข้าสู่บ้านผีสิงสุดลึกลับ เพื่อไขปริศนาและค้นหาความลับภายในปราสาทร่วมกับผู้ร่วมงานงาน Tribe Party ปาร์ตี้แบบส่วนตัวที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของงาน โดยมีการเสิร์ฟเมนูพิเศษจาก UTC ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองอีกด้วย
สำหรับงาน UNDER THE CASTLE (UTC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ Ticketmelon : www.ticketmelon.com/underthecastle/UTCBKK บัตรทั่วไป : 790 บาท , บัตรคู่ (2 ท่าน) : 1,500 บาท , บัตรกลุ่ม (4 คนขึ้นไป) : 710 บาท / ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “Under The Castle” Official Accounts บนทุกแพลตฟอร์มทาง INSTAGRAM / FACEBOOK / X / TIKTOK / YOUTUBE / Weibo และ RED

โดยการเปิดตัว UTC ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ AIS, ธนาคารกรุงเทพ, BINANCE TH, BioActive +, BYD AND RÊVER, GENESENN, Magilumen, เมืองไทยประกันชีวิต, SEBE Beauty, สิงห์, สุภาพโอสถ, ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า, UOB, Visa และ WITHIN WANWU

#UnderTheCastle
#UnderTheCastleThailand
#UTC
#UTCThailand
#UnderTheCastle2025
#JACKSONWANG











