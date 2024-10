กลุ่มเดอะมอลล์ ขานรับ ททท. รุกตลาดจีน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Miss Voralak Tulaphorn : Chief Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวถึงการจัดแคมเปญพิเศษ ในการร่วมขานรับโครงการ Nihao month (หนีห่าว)โดย ททท. ว่า เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงได้ร่วมขยายผลโครงการ Nihao month (หนีห่าว) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฉลองครบรอบ 50 ปีทางการทูตระหว่างไทย – จีน ด้วยแคมเปญ ‘จงไท่อี้เจียซิน’ จีน ไทย หาใช่อื่นไกล พี่น้องกันโดยแคมเปญดังกล่าว บริษัทผนึกพันธมิตรธุรกิจโรงแรม สายการบิน ธุรกิจการเงิน ธนาคาร ร่วมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวจีนแบบ 360 องศา ตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิ เพียงโชว์พาสปอร์ตที่เคาน์เตอร์ AIS สามารถรับ Welcome Package มูลค่า 18,000 บาท และเมื่อเริ่มเดินทางท่องเที่ยว เข้าพักในโรงแรมมากกว่า 100 โรงแรมที่ร่วมแคมเปญ สามารถขอรับคูปองส่วนลดพิเศษของทางห้างฯ และส่วนลดพิเศษจากศูนย์การค้าเอ็มดิสทริค จากในห้องพักหรือจุด Concierge ของโรงแรม โดยเมื่อเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ ที่ร่วมแคมเปญโดยที่ยังไม่ต้องมียอดซื้อ เมื่อแสดง Boarding Pass พร้อมพาสปอร์ต จากสายการบินที่ร่วมแคมเปญ สามารถรับของที่ระลึก Voucher และรับเพิ่มขึ้นเมื่อใช้จ่ายตามกำหนด ภายในศูนย์การค้าย่านเอ็มดิสทริค (เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์)นอกจากนี้ ยังจับมือ Trip.com แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีน เพื่อมอบสิทธิ์พิเศษเมื่อใช้จ่ายภายในฟู้ดคอร์ด ตลอดจนการรับส่วนลดเพิ่มจากพันธมิตรธุรกิจ โดยผู้ถือบัตร Union Pay รับส่วนลด 10% ไม่มีขั้นต่ำสูงสุด 600 บาท, ชำระเงินผ่าน Alipay รับคูปองส่วนลดมูลค่ากว่า 20 หยวนเพียงช้อปขั้นต่ำ 500 หยวน รับคูปองส่วนลดมูลค่ากว่า 60 หยวนเพียงช้อปขั้นต่ำ 1,000 หยวน, ชำระผ่าน Wechat Pay สแกน QR Code เพื่อรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 2-4% จากอัตราแลกเปลี่ยนปกติ และผู้ถือบัตร Visa ช้อปครบ 2,000 รับ M Cash 200 ซึ่งสามารถใช้ได้ใน ซูเปอร์มาร์เก็ต กรูเมต์ มาร์เก็ต รวมPower Mall) รวมถึงการรับของสมนาคุณพิเศษจาก ‘จิมทอมป์สัน’ หนึ่งในแบรนด์สินค้าที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจีนและเพื่อสร้างการรับรู้แคมเปญ ‘จงไท่อี้เจียซิน’ สำหรับการร่วมขยายผลโครงการ Nihao month (หนีห่าว) ได้จัดทำวีดีโอ คลิป ที่ชื่อว่า “จงไท่อี้เจียซิน ซื่อเจินเตอะมา” จีน ไทย พี่น้องกันจริงหรือ? โดยนำนักแสดงไทย-จีน ชื่อดัง คุณบี้ ธรรศภาคย์ หรือ สวีจื้อเสียน รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์มากว่า 100 คน ช่วยประชาสัมพันธ์เนื้อหาความสัมพันธ์ไทย จีน ตลอดจนการสร้าง Engagement ด้านสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านเอ็มดิสทริคทั้งนี้นางสาววรลักษณ์ ได้กล่าวถึงความสำคัญต่อแผนกลยุทธ์หรือเป้าหมายทางการตลาดของกลุ่มเดอะมอลล์ในระยะยาวว่า ปัจจุบันสำหรับต่างประเทศ ‘นักท่องเที่ยวจีน’ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่บทบาทสำคัญ โดยเป็นอันดับ 1 ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายประมาณ 25-30% ของจำนวนนักท่องเที่ยว รองลงมาเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พม่า กัมพูชา และอินเดีย ตามลำดับโดยสาขาปัจจุบันนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ได้แก่ เอ็มสเฟียร์ ด้วยปัจจัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกิจกรรมสร้างแรงจูงในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามด้วย ทำการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ ดังนั้น การทำการตลาดของเราจึงขยายเครือข่ายไปกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น ในขณะเดียวกัน คู่ค้าของเดอะมอลล์ กรุ๊ป มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นองค์กรจีนดังนั้นการทำตลาดต่างประเทศในวันนี้ จึงให้ความสำคัญกับตลาดจีนในทุกมิติ ทั้งในด้านสัมพันธภาพและด้านธุรกิจ แคมเปญ ‘จงไท่อี้เจียซิน’ จีน ไทย หาใช่อื่นไกล พี่น้องกัน จึงเป็นหนึ่งในแคมเปญเชิงรุกของบริษัท เพื่อขยายการเข้าถึงตลาดจีนมากขึ้น โดยแคมเปญดังกล่าวมีความชัดเจนและครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งการท่องเที่ยว การค้าปลีก และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม คาดว่าในเทศกาล Golden Week วันชาติจีน 7 วันในต้นเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีนักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 30% และคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องในการจูงใจในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย.