เก่งรอบด้าน!! “คิน ธนชัย” คว้าปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดง “คิน-ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล” นักแสดงสังกัด “GMMTV” คว้าปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาได้สำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ หลังทุ่มเทตั้งใจทำงานควบคู่ไปกับการเรียน พร้อมลุยเรียนต่อปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ และเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิง กีฬา อย่างเต็มกำลัง ท่ามกลางความปลื้มปิติของครอบครัว พร้อมด้วยแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
