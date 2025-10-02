จบแล้วครับ! “เทศน์ ไมรอน” ขอลุยงานบันเทิง พร้อมรับทุกบทบาทสู่นักแสดงคุณภาพ

1 ตุลาคม 2568 – “เทศน์ ไมรอน” เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรม (BALAC) พร้อมคว้าเกียรตินิยมอันดับสองได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขของญาติมิตรและแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดี
เทศน์เปิดเผยความรู้สึกหลังพิธีรับปริญญาว่า วันนี้เป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งในชีวิตของตน ตลอด 4 ปีในรั้วจามจุรี เทศน์ต้องเรียนควบคู่กับการทำงานในวงการบันเทิง ยอมรับเลยว่าไม่ง่าย การให้ความสำคัญกับ “วินัย” และ “การบริหารเวลา” จึงเป็นสองกุญแจสำคัญที่ทำให้ภารกิจเรียนและทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุด
“ผมขอถือโอกาสขอบคุณผู้สนับสนุนผมทุกๆ คน ที่มีส่วนช่วยเหลือให้ผมสามารถทำงานและเรียนไปพร้อมๆ กัน วันนี้จึงไม่ใช่แค่ความสำเร็จของผมคนเดียว แต่มันคือรางวัลของทุกคนที่อยู่ข้างๆ ผมมาตลอดครับ”
สำหรับเส้นทางในอนาคต เทศน์วางแผนที่จะพัฒนาตนเองในสายการแสดงอย่างเต็มที่ ก้าวไปสู่การเป็นนักแสดงคุณภาพ ที่สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้ในทุกบทบาท