อาลัย ดร.อัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์ดัง อดีตประธานทีดีอาร์ไอ

ศ.พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสียชีวิตเมื่อวานนี้ (4 ต.ค.) รวมอายุได้ 86 ปี
วันนี้ (5 ต.ค.) ได้มีพิธีศพของ ศ.พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เศรษฐศาสตร์การเกษตรกรรมและการพัฒนา โดยพิธีศพจัดขึ้นตามหลักศาสนาอิสลาม ที่สุสานมูลนิธิสุลัยมานี ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 8 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ หลังการเสียชีวิตเมื่อวานนี้ (4 ต.ค.) รวมอายุได้ 86 ปี
ดร.อัมมาร สยามวาลา เกิดเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2482 ที่บ้านเลขที่ 210 ถนนสุริวงศ์ ตำบลสี่พระยา อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนสุดท้องของนายตาเฮอร์ และนางคาดีจาฮ์ สยามวาลา เจ้าของธุรกิจนำเข้าเครื่องเขียน จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเซนต์พอล เมืองดาร์จีลิง ประเทศอินเดีย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา
เฟซบุ๊ก Thailand Development Research Institute (TDRI) ระบุว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ศ.พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ และอดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.อัมมาร เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาการก่อตั้งทีดีอาร์ไอ และท่านนับเป็นนักวิจัยท่านแรกของสถาบันแห่งนี้ ตลอดชีวิตของการเป็นนักวิชาการของ ดร.อัมมาร ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ต่อประโยชน์สาธารณะจำนวนมาก
ร่วมระลึกถึงดร.อัมมาร ผู้เป็นจิตวิญญาณ เป็นที่รัก และเคารพของเราชาวทีดีอาร์ไอ หนังสือ “ครบรอบ 60 ปีอาจารย์อัมมาร” ซึ่งรวบรวมบทความที่ดร.อัมมาร ได้รังสรรค์ขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงทัศนะเกี่ยวกับผลงานของดร.อัมมาร จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยร่วมงานกับ ดร.อัมมาร https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2013/01/po4.pdf