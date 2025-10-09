“ลิลลี่” สูญเสียบ้านหลังแรก “แม่เกตุ” เอาไปจำนำ “เจนนี่” ให้ 5 ล้านไม่ยอมไถ่ จนหลุดเป็นของคนอื่น!

“ลิลลี่” สูญเสียบ้านหลังแรกจากน้ำพักน้ำแรง เหตุ “แม่เกตุ” เอาไปจำนำ “เจนนี่” ให้เงิน 5 ล้านไปไถ่ แต่ไม่ยอมไถ่ จนบ้านหลุดเป็นชื่อคนอื่นไปแล้ว เผยตอนนี้อยู่บ้านหลังใหม่ที่เจนนี่ซื้อให้ที่หาดใหญ่
แม้จะเป็นแผลในใจไปตลอดชีวิต กับการต้องออกมาแฉพฤติกรรมแม่บังเกิดเกล้า ซึ่งทำให้ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ เหลืออด สุดทนแล้ว แต่วันนี้เจนนี่ขอจบทุกเรื่อง ถ้าจะเจ็บก็ให้เจ็บให้พอในวันนี้
โดยหนึ่งในเรื่องที่เจนนี่แฉ และกลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย คือเรื่องที่ “แม่เกตุ” ตัดพ้อตัวเองไม่มีบ้าน ไม่มีรถเป็นของตัวเอง ทั้งที่เจ้าตัวมีไม่ได้ เพราะโดนฟ้องมาไม่รู้กี่คดี ทั้งคดีรถตู้ของ “ลิลลี่ นารีนาท เชื้อแหลม” น้องสาว และคดีรถเบนซ์ของแม่ แม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ได้ เพราะจะโดนยึดทั้งหมด หรือต่อให้มี แม่ก็อาจเอาไปจำนำอีก ซึ่งทุกครั้งที่พูด แม่ก็น้อยใจ จนเจนนี่ไม่อยากช่วยแม่ในทางที่ผิดอีกแล้ว
โดยเจนนี่เผยอีกว่า ตอนนี้ลิลลี่ไม่มีบ้านแล้ว บ้านหลังแรกในชีวิตของลิลลี่ ที่ซื้อด้วยเงินของเขา ไม่มีแล้ว เพราะแม่เอาไปจำนำ เจนนี่ให้เอาเงิน 5 ล้านไปไถ่แต่แม่ไม่ได้เอาไปไถ่ จนสุดท้ายบ้านหลังดังกล่าวก็เป็นของของคนอื่นไปแล้ว ตอนนี้มันขาดแล้ว
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเจนนี่ถึงซื้อบ้านให้น้องที่หาดใหญ่ และให้เป็นชื่อของเจนนี่ เพราะถ้าเป็นชื่อเจนนี่ ใครก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ และหากวันนี้ถ้าจะมีใครไม่ดี ก็สามารถเป็นเจนนี่ได้เลย ถ้าทุกอย่างจะดีขึ้น
ซึ่งหากย้อนไปดูบ้านหลังแรกในชีวิตลิลลี่ เจ้าตัวสามารถซื้อบ้านให้ตัวเองได้ตอนอายุเพียง 15 ปี ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าตัว ที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรง แต่สุดท้ายต้องเสียบ้านไป เพราะแม่เอาไปจำนำ ก่อนหลุดเป็นชื่อของคนอื่นไปเรียบร้อยแล้ว