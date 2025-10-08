“กระแต อาร์สยาม” ซีด! กระเป๋าราคาเกือบล้านหายที่ปารีส หมดอารมณ์ในการทำงาน (คลิป)

ทำเอาร้องไห้เลยทีเดียว สำหรับ “กระแต อาร์สยาม” หรือ “แตร บุญยะเลี้ยง” หลังทำกระเป๋าหรู “แอร์เมส” ราคาเกือบล้านหายที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทำเอาเจ้าตัวหมดอารมณ์ หมดกำลังใจในการทำงาน แต่โชคดีที่ได้ “โตชิ” หวานใจปลอบ
โดยคลิปในติ๊กต๊อกในช่อง “ตามติดแตร” ได้เผยให้เห็นกระแต ที่เซ็งสุดๆ บอกร้องไห้ไปแล้ว เดี๋ยวก็ร้องอีก ขณะที่โตชิ บอกว่าเอาเวลาที่เสียใจไปทำงาน และซื้อใหม่ โดยกระแตตอบว่าไม่มีอารมณ์ ซึ่งกระแตเพิ่งโชว์คอนเสิร์ตได้เพียงคอนเสิร์ตเดียว ยังไม่ถึงครึ่งทางในการมาทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้
@kratae.daily “กระเป๋า”ใบละเกือบล้าน🔥หาย🔥ที่ปารีส‼️ ขอกำลังใจให้แม่แตรหน่อย🤟@KT_KRATAE8 @TOSHI #ตามติดแตร #กระแตโตชิ #KTKratae #โตชิจิรทีปต์ #กระแต ♬ เสียงต้นฉบับ - ตามติดแตร