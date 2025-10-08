xs
“กระแต อาร์สยาม” ซีด! กระเป๋าราคาเกือบล้านหายที่ปารีส หมดอารมณ์ในการทำงาน (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาร้องไห้เลยทีเดียว สำหรับ “กระแต อาร์สยาม” หรือ “แตร บุญยะเลี้ยง” หลังทำกระเป๋าหรู “แอร์เมส” ราคาเกือบล้านหายที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทำเอาเจ้าตัวหมดอารมณ์ หมดกำลังใจในการทำงาน แต่โชคดีที่ได้ “โตชิ” หวานใจปลอบ

โดยคลิปในติ๊กต๊อกในช่อง “ตามติดแตร” ได้เผยให้เห็นกระแต ที่เซ็งสุดๆ บอกร้องไห้ไปแล้ว เดี๋ยวก็ร้องอีก ขณะที่โตชิ บอกว่าเอาเวลาที่เสียใจไปทำงาน และซื้อใหม่ โดยกระแตตอบว่าไม่มีอารมณ์ ซึ่งกระแตเพิ่งโชว์คอนเสิร์ตได้เพียงคอนเสิร์ตเดียว ยังไม่ถึงครึ่งทางในการมาทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้

@kratae.daily “กระเป๋า”ใบละเกือบล้าน🔥หาย🔥ที่ปารีส‼️ ขอกำลังใจให้แม่แตรหน่อย🩷🤟@KT_KRATAE8 @TOSHI #ตามติดแตร #กระแตโตชิ #KTKratae #โตชิจิรทีปต์ #กระแต ♬ เสียงต้นฉบับ - ตามติดแตร













